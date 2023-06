Chatbot Google Bard se naučil spouštět kód. Ale jen v Somálsku, Eritrei, Bhútánu...

Google dále rozvíjí svého AI chatbota Bard a na svém blogu se pochlubil několika novinkami, které zlepší jak napojení na další služby firmy, tak reasoning – schopnost porozumění otázky a schopnost korektně odpovědět.

Tou první je slibované propojení s Google Docs. Pokud tedy Bard zkonstruuje tabulku, v jejím zápatí se objeví odkaz pro export do Google Docs



Vytvoř tabulku s největšími městy Česka. Alespoň deset řádků, prosím!



Po klepnutí na tlačítko Export to Sheets se vytvoří dokument ve službě Google Docs

Lepší matematika a programování

Další vylepšení se týká řešení matematických slovních úloh a programování. Google totiž robota vyzbrojil novou technikou tzv. implicitního spouštění kódu (implicit code execution).



Otoč větu „Jsem Bard a nejsem dostupný v Česku“

V praxi to znamená, že pokud chatbot v dotazu objeví nějaký výpočetní úkol a jeho velký jazykový model k němu dohledá řešení s využitím v podporovaném programovacím jazyku, může jej na pozadí spustit – interpretovat – a nabídnout uživateli jak výsledek, tak právě postup třeba v Pythonu.

Byť si Google nechal podrobnosti pro sebe, takže nevíme, co všechno běhové prostředí ICE umí, mohlo by mít zajímavý potenciál a Bard by mohl mít později schopnost správně řešit i velmi složité problémy, aniž by si příliš vymýšlel.

K dispozici v Eritrei, Somálsku a Bhútánu

Největší slabinou nicméně doposud zůstává nedostupnost služby. Ačkoliv Google na nedávné vývojářské konferenci I/O sliboval, že bude Bard konečně dostupný pro celý svět stejně jako ChatGPT a nový Bing, realita je složitější.



Bardovat můžete třeba v Bolívii a Palestině, ale to vám stačí a basta! Žádná kontinentální Evropa. Buď si spusťte VPN, anebo zajeďte do londýnské internetové kavárny

Bard je tak dnes sice opravdu dostupný třeba v Bhútánu. Eritreii a Somálsku, nicméně ani v jedné zemi kontinentální Evropy! Jedinou možností je použití VPN a podobných služeb, které vám přidělí americkou nebo třeba britskou IP adresu.

Důvodů je jistě více, byť nejzmiňovanější je příprava regulace generativní AI ze strany EU a problémy konkurenčního ChatGPT v některých zemích EU. Třeba v Itálii.



Toto jsme mohli pochopit možná tak v zimě a zkraje jara, ale určitě ne v červnu 2023

Pouze v angličtině, korejštině a japonštině

Na stranu druhou, ChatGPT i nový Bing v Evropě normálně fungují a pro Google by to měl být v prvé řadě reputační problém. Přece jen by jej měl více zajímat právě zdejší trhy, než třeba Eritrea. A to i s ohledem na fakt, že na poli AI chatbotu kupodivu není tím, kdo udává tón a směr. Právě naopak – pouze dohání zatím lepší konkurenci.



Google Bard: Kolik je (25 * 32)^2?



ChatGPT: Kolik je (25 * 32)^2?



Nový Bing: Kolik je (25 * 32)^2?

Je to ostatně znát i na velmi slabé lokalizaci chatbota. Zatímco s chatbotem v Bingu a ChatGPT si popovídáte v češtině, takže je služba mimo jiné otevřená všem generacím, Bard i nadále rozumí výhradně angličtině, japonštině a korejštině.