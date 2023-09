Chatbot Claude by mohl být nejlepší ze všech. Je trestuhodné, že ho stále nemáme v Evropě

Ve stínu ChatGPT nám vyrostl jeho velmi zdařilý sok Claude.ai. Stojí za ním mladé studio Anthropic, které v roce 2021 založila skupina odpadlíků z OpenAI. Google a další investoři do něj od té doby nalili přes 1,5 miliard dolarů.

Oficiálně zatím jen v USA a Velké Británii

Pokud o něm ještě nic nevíte, vůbec se tom unedivíme, Claude je totiž k dispozici zatím jen v USA a Velké Británii.

Když jeho webové stránky navštívíte z české IP adresy, sice na vás vyskočí přihlašovací formulář, nicméně tím to také skončí. V dalším kroku se už totiž Claude omluví s tím, že mají obyvatelé kontinentální Evropy prozatím smůlu.



Webové rozhraní chatbota Claude s osobní historií debat

Není divu, Brusel totiž chystá zdaleka nejpřísnější regulaci pokročilé AI, no a když k tomu připočítáme zdejší legislativu na ochranu osobních údajů GDPR, zprvu se sem moc nechtělo ani obrovskému Googlu. Jeho Bard začal v zemích EU fungovat teprve nedávno.

Pomůže VPN a britské/americké číslo

Tuto nepříjemnost stačilo donedávna obejít prostou aktivací anonymizační VPN třeba v prohlížeči Opera, dokončit registraci a tradá, Claude byl pro váš účet napříště dostupný i na české adrese.



Bezplatná anonymizační VPN v Opeře pomůže s prvním krokem registrace

Jednoduchý hack s americkou nebo britskou IP už ale bohužel nestačí, Anthropic totiž nedávno doplnil ještě ověřování pomocí SMS kódu, který se odešle výhradně na zahraniční SIM.

Co s tím? Zájemci mohou zkusit štěstí s kontroverzními webovými službami, které nabízejí veřejné US/UK čísla a slouží k masivnímu obcházení podobných ověřovacích mechanizmů (stačí zadat do Googlu receive US/UK SMS, temporary phone number aj.). Vyberete si jedno z nich, a pak budete čekat, dokud se SMS s kódem neobjeví na jejich webu.



Nedávno ale přibylo ještě ověření pomocí SMS kódu

V Anthropiku ale nejsou padlí na hlavu, takže drtivá většina provařených telefonních čísel je samozřejmě už na černé listině. Pokud si tedy budete chtít Clauda vyzkoušet stůj co stůj, chce to spíše kamaráda v zámoří, nebo na ostrovech.

Vyzkoušel jsem to, funguje to a na následujících odstavcích se pokusím odpovědět na otázku, jestli to vůbec stojí za to.

Umí česky a má obrovskou paměť na dialog

Proč tedy chtít něco, co ani není oficiálně dostupné a získáte to leda porušením podmínek vlastní služby? Protože je to sakra dobré!