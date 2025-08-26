Chat Control může občany EU připravit o soukromí. Jak aktuálně vypadá návrh na plošné skenování všech zpráv

Dánové až do konce roku předsedají Radě Evropské unie a dali si za cíl prosadit nařízení pro ochranu dětí. Ten má zamezit sdílení dětské pornografie a jiného obsahu týkajícího se zneužívání mládeže, tzv. CSAM (child sexual abuse material). Ač má bohulibé záměry, kritici tento návrh označují jako Chat Control, protože v jeho důsledku půjde o to zabránit sdílení za každou cenu.
Daní by bylo i soukromí 450 milionů občanů EU, protože nařízení by zavedlo automatické skenování veškerých zpráv (e-mailů, chatů…), kde by poskytovatelé komunikačních služeb povinně používali algoritmy vyhledávající onen závadný obsah. Dělo by se tak na samotných mobilech či počítačích ještě před jejich odesláním. Tím by se efektivně obešla i ochrana v podobě koncového šifrování.
Tvůrci zabezpečených aplikací jako Signal nebo WhatsApp by nemuseli šifrování nějak oslabovat nebo zavádět zadní vrátka. Avšak zároveň by uživatelé přišli o jednu z výhod této technologie – že si zprávu mohou opravdu přečíst jen odesílatel a adresát, nikoliv „pošťák“.
Chat Control ale kromě prolomení listovního tajemství má i další rizika:
- Na každého uživatele se pohlíží jako na potenciálního pachatele.
- AI skenující obsah může chybovat. Mohou jí uniknout skutečně závadné materiály. Ale zároveň může jako závadné označit nevinný obsah. A nemusí jít jen o obligátní fotku nahého dítě na pláži během dovolené, může to být cokoliv. Nepochopený vtip nebo i běžná zpráva. AI je náladová a halucinuje.
- Oslabený systém nezaručí, že se k osobním údajům dostanou pouze nepředpojatí roboti, ale i živí lidé.
- Žádná elektronická ochrana v jakémkoliv oboru (typicky DRM) není dokonalá. Ve výsledku obtěžuje ty nevinné, zatímco hříšníci si vždy najdou cestu, jak ji obejít.
- V návrhu se mimochodem počítá jen se skenováním vizuálního obsahu (fotky, videa) a URL adres. Zvuková nebo textová komunikace má projít bez ověřování. Uživatelé zároveň musí udělit souhlas se sledováním (takže není třeba soudní příkaz). Jenže pokud jej neudělí, budou si moci posílat jen textové zprávy nebo telefonovat. Nebo posílat zašifrované archivy jako ZIP či RAR, které mohou obsahovat fotky. S tím se vůbec nepočítá, takže jsme objevili díru v systému ještě dřív, než začal fungovat.
Otřese to také články 6 a 7 Listiny základních práv EU, které říkají: Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace.
Jak je na tom Chat Control v srpnu 2025
Původní návrh Chat Controlu sahá do května 2022, kdy s ním přišla sama Evropská komise. Od té doby se mnohokrát revidoval, poslední verze pochází ze 24. července 2025. Upravují se detaily, podstata vystižená v předchozích bodech se však nemění. Pracovní skupina Rady EU se nad dokumentem sejde ještě jednou, 12. září.
Na 13. října se pak počítá s tím, že by o přijetí měla hlasovat Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, tedy ministři spravedlnosti a vnitra členských zemí unie. Z uniklých informací z jednání z 11. července vyplývá, že pro přijetí by byla většina zástupců (15 zemí z 27). Tři státy – Rakousko, Nizozemsko a Polsko – jsou proti. Nerozhodnutých je 12, mezi nimi i Česko, protože se hlasovat bude týden po parlamentních volbách a s ministrováním to může být všelijaké.
|Postoj
|Země
|Pro přijetí
|Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Francie, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Malta, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko
|Proti přijetí
|Rakousko, Nizozemsko, Polsko
|Zatím nerozhodnutí
|Belgie, Česko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Lucembursko, Rumunsko, Slovinsko
Kdyby ale u vlády zůstal současný kabinet, ministři by hlasovali proti přijetí. Dnes po potvrdil premiér Petr Fiala.
Na druhou stranu i kdyby návrh na jednání Rady prošel, ještě to nemusí nic znamenat, protože se bude muset najít společná řeč ještě s Evropským parlamentem. A podle české europoslankyně Markéty Gregorové (Piráti) je zatím pozice EP opačná. Pro přijetí je sice největší frakce Evropská lidová strana, ale i ta má jen 188 z celkových 720 mandátů. Politická situace v Evropě se však stále mění, takže příště mohou přijít ti, kteří vymění soukromí za ochranu dětí.
Situaci ohledně Chat Controlu zevrubně sleduje europoslanec Patrick Breyer, který na svém webu shromažďuje všechny relevantní informace.