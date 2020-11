Cetin změní asymetrii VDSL a zrychlí upload. Ale jen někde

Klasické asymetrické připojení s poměrem 10:1, kdy upload nabízí desetinovou rychlost oproti downloadu, není žádným technologickým dogmatem, spíš jen obchodním rozhodnutím jednotlivých poskytovatelů internetu. Že to jde jinak a lépe, teď dokáže Cetin – provozovatel největší metalické infrastruktury v Česku.

Do nových velkoobchodních smluv totiž zařadil tarif nazvaný Grant, jenž na VDSL2 nebo optice nabízí rychlosti až 110/33 Mb/s. Oproti standardnímu Run (110/10 Mb/s) je sice o 50 Kč měsíčně dražší, ale zato má upload rychlejší než u doposud nejlepšího možného tarifu pro VDSL2 s názvem Sprint (273/25 Mb/s).

Má to však háček. Grant bude dostupný jen tam, kde Cetin získal… grant. Ministerstvo průmyslu a obchodu přerozděluje miliardy korun z evropských fondů určených pro modernizaci síťové infrastruktury. Cetin letos v únoru oznámil, že na dotacích získá 338 milionů korun, dalších 123 milionů půjde z jeho kapsy. Za tyto peníze dostane rychlý internet do 143 obcí a vybuduje 12 tisíc přípojek FTTH (optika až do domu) nebo FTTC (optika do pouliční rozvodné skříně).

Aby bílá bílá nebyla

Podmínky dotace počítají s asymetrií 3:1. Na přípojkách musí být dostupná rychlost alespoň 30/10 Mb/s s tím, že od začátku roku 2021 na nich musí běžet i 100/33 Mb/s. To tedy Grant splňuje.

Mluvčí Cetinu Klára Zavadilová pro Živě potvrdila, že Grant bude skutečně dostupný jen na dotovaných přípojkách. Kde všude budou, ale zatím zjišťujeme. V tuto chvíli ani nevíme, kdy se velkoobchodní nabíka Cetinu projeví v cenících koncových operátorů, kteří VDSL poskytují firmám a domácnostem.

Víme jen to, že Grant zamíří na tzv. bílá místa. ČTÚ spolu s MPO monitorovaly stav pokrytí vysokorychlostního internetu a rozdělily republiku do základních sídelných jednotek, které označily bílou, šedou nebo černou barvou. Na bílých místech v současnosti není a výhledově ani do konce roku 2021 nebude poskytovatel nabízející rychlý internet pro alespoň polovinu populace. Na šedých místech je/bude jeden poskytovatel, na černých pak více.

Na této stránce je k dispozici přehledná mapka, která ukazuje stavu sítí k 31. 12. 2018, výhled k 31. 12. 2012, je možné filtrovat dostupné technologie (optika, metalika, bezdrát) a měnit mapové podklady.

Co brání výstavbě rychlého internetu? Byrokracie:

via Radek Zajíc