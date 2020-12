Cetin a T-Mobile společně vybudují optickou síť pro stovky tisíc domácností

Nový multimiliardový projekt dostane do českých domácností a firem rychlou infrastrukturu pro příštích sto let, říká José Perdoma Lorenzo, šéf českého T-Mobilu. Operátor se minulý týden dohodl s Cetinem, že společně vybudují více než sto tisíc optických přípojek typu FTTH. Ty budou dostupné pro T-Mobile i velkoobchodní partnery Cetinu.

Obě firmy již přitom roky natahují optiku po vlastní ose. Cetin se nachází v poslední třetině plánu, v rámci něhož chtěl za 27 miliard korun modernizovat infrastrukturu v celém Česku. Doposud spočívala hlavně v optice FTTC vedoucí do pouličních skříní (rDSLAMů), odkud se internet dále šířil dřívější telefonní sítí pomocí technologie VDSL. Od letoška se ale více zaměřuje na FTTH a do sedmi let chce dostat optiku až do milionu tuzemských domácností.

Do stejné doby by chtěl milion domácností pokrýt i T-Mobile, který do výstavby investuje stovky milionů eur. Všechny sítě ale nestaví pouze sám, dodnes uzavřel dohodu s více než dvaceti partnery. Cetin bude dalším.

Spolupráce dvou telekomunikačních gigantů ale neznamená ústupky ze stávajících plánů. Naopak díky ní chtějí pokrýt i oblasti, kde by samy sítě nestavěly, protože by se to nevyplatilo.

T-Mobile už v současnosti s Cetinem obchoduje na několika úrovních. V polovině republiky využívá jeho vysílače mobilních sítí. Kromě toho poskytuje zákazníkům také připojení VDSL a nově také až gigabitovou optiku v síti Cetinu.

Podle loňských statistik ČTÚ bylo v Česku 650 tisíc aktivních optických přípojek zhruba stejný připadá také na kabelovku. Vodafone v síti zděděné po UPC letos nabídl gigabitový internet v dosahu 1,3 milionu domácností a firem. Cetin a T-Mobile se na stejný počet dostanou až po roce 2025.

Video: co brání výstavbě rychlého internetu?