Cestujte chytře. Tipy na aplikace, které vám zpříjemní dovolenou i její přípravu

Blíží se čas letních dovolených a většina z nás už začíná cítit cestovní horečku. Výběr cílové destinace není to jediné, co nás v následujících týdnech čeká. Plánování cesty, balení, otázky o počasí či o ubytování a další malichernosti a obavy drásají naši šedou kůru mozkovou, přitom by stačilo se poptat povolanějších. Moderní technologie vám pomohou vybrat destinaci, sestavit itinerář nebo spočítat rozpočet. Mezi ně se už pár let řadí i generativní AI.

Nástroje jako ChatGPT zvládnou navrhnout plán cesty podle vašeho rozpočtu a zájmů, vytvořit seznam věcí ke sbalení nebo doporučit méně známá, ale o to zajímavější místa. Stačí jim dát základní vstup – třeba „týdenní dovolená v Evropě s dětmi a rozpočtem 20 tisíc“ – a výsledek máte za pár sekund. AI může být nenápadný, ale překvapivě schopný spolucestující. Má totiž přístup k obrovskému množství informací z cestovatelských webů, recenzí, blogů, průvodců, uživatelských zkušeností a oficiálních stránek služeb – nasbíraných během trénování.

Počasí není jen sluníčko

Užitečné vám samozřejmě budou i konkrétní služby. Jedněmi z nejzásadnějších informací, které potřebujete před i během dovolené, jsou ty o počasí. Základní předpověď sice ukáže každý mobil, ale chcete-li vědět, kdy přejde bouřka, kde fouká vítr nebo zda je opravdu nutné tahat pláštěnku, vyplatí se něco lepšího.



Raději moderní a informačně bohaté Windy, nebo přehledné a legendami o přesnosti ověnčené Yr.no?

Aplikace Windy nabízí podrobný a vizuálně srozumitelný přehled počasí – od deště přes vítr až po tlak a vlny. Ideální nejen pro námořníky, ale i běžné cestovatele. Pro milovníky minimalistických řešení je tu Yr.no (norský meteorologický ústav), který patří k nejpřesnějším zdrojům pro evropské destinace.