Cestu v navigaci Waze vám může diktovat Batman. V mapě se pak objeví i jeho batmobil

Jízda za pomoci navigace Waze už nemusí být tak nudná, minimálně pokud jste fanoušky komiksů od DC. Aplikace tento týden dostala novinku, kdy cestu vám může diktovat Batman, jeden z nejslavnějších superhrdinů historie. A pokud máte raději padouchy, můžete si nastavit i jeho protivníka Riddlera.

Google, kterému Waze patří, oba dva komiksové charaktery do navigace zařadil k příležitosti 81letého výročí vzniku Batmana. Reálně to znamená, že místo klasického auta se vám na mapě může zobrazit Batmobil a instrukce bude dávat hlas herce Kevina Conroye, který dabuje Batmana v animovaném seriálu vysílaném od 90. let. Hlas Riddlerovi zas propůjčil Wally Wingert, který postavu dabuje v herní sérii Batman: Arkham.

Batmanovskou navigaci dostanete pouze v angličtině, španělštině a portugalštině. Nebude také trvalá, novinka platí pouze do 31. října. Dost možná ale pak přijde něco jiného, ve Waze už se v minulosti objevilo několik fiktivních postav. Pokud chcete Batmana nebo Riddlera získat, stačí otevřít aplikaci a kliknout na možnost Drive with Batman.