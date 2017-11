Český vývojář stvořil webový Photoshop. Jmenuje se Photopea a umí skoro všechno

Když jsme ve čtvrtek napsali o nové verzi balíku Affinity, který nabízí rastrový editor Photo a vektorový Designer každý za částku okolo patnácti set, ozval se nám v diskuzi Ivan Kuckir s odvážným tvrzením, že sám vyvíjí nejlepší bezplatný grafický editor, který ke všemu běží celý ve webovém prohlížeči.

Na podobná prohlášení jsem za ty roky už docela imunní a nijak mě nenadchlo ani to, že se má jednat o webovou aplikaci. Tušil jsem, že narazím hned na začátku na hromadu koncepčních kompromisů, které mě odradí. Přesto jsem však nakonec do prohlížeče adresu www.photopea.com vyťukal a dobře jsem udělal.



Photopea se zástupcem na ploše a spuštěná ve vlastním okně. V takovém případě skutečně padne většina rozdílů mezi webovou a desktopovou aplikací.

Photopea, jak svůj editor Ivan nazval, má za sebou už pět let vývoje a je to znát, jeho funkční výbava je totiž v mnoha ohledech ohromující. Zpočátku párkrát instinktivně zamíříte zrakem k rámu okna, abyste se přesvědčili, že to je opravdu jen webová stránka.

Vypadá jako dospělý grafický editor

Editor samotný má dnes již standardní tmavé rozhraní s vertikální lištou nástrojů vlevo a panelem vpravo. Samozřejmostí je práce s vrstvami, ale také s maskami (!) a nastavením prolínání vrstev. Ostatně co se týče samotného managementu vrstev, nechybí ani možnost organizace do složek, barevné rozlišení a vlastní pojmenování.



Práce s vrstvami: Nechybí masky, efekty vrstvy a organizace do složek

Samozřejmosti je práce se systémovou schránkou a drag&drop, takže do editoru můžete třeba z Průzkumníku přetáhnout soubor v některém z podporovaných formátů, načež se vykreslí jako nová vrstva. A neplatí to pouze o rastrech, ale i o vektorovém SVG.



Do editoru můžete přetáhnout podporované formáty přímo z počítače. Třeba vločku ve vektorovém formátu SVG.

Umí pracovat s formátem PSD

Každý editor, který pracuje s vrstvami, musí projekt ukládat do formátu, který je podporuje. Většinou se jedná o nějaký proprietární, Photopea nicméně vše ukládá do široce podporovaného PSD. Do prohlížeče tedy můžete nahrát i jiný PSD třeba zrovna z Photoshopu. Pokud nebude obsahovat některé exotičtější instrukce, měl by se zobrazit včetně vrstev, jejich efektů, vlastního pojmenování atp. Své dílo můžete samozřejmě také exportovat do tradičních rastrů JPEG, PNG, GIF, ale také exotičtějšího WEBP a vektorového SVG.



Rozdělanou práci můžete uložit do PSD a pokračovat v ní později. To je výhoda, PSD totiž podporuje hromada dalších pokročilých editorů.

Hromada nástrojů a pokročilého nastavení

Co se vertikální lišty týče, Photopea nabízí všechny základní nástroje, klonovací razítko, retušovací štětec. přechody, ale také vektorové laso, základní vektorové tvary a samozřejmě kouzelnou hůlku pro výběr. A nechybí ani obvyklé efekty pro zostření obrazu, stylizaci a samozřejmě práce s expozicí.



Práce s retušovacím štěstcem

Photopea překvapí hromadou nastavení. Každý nástroj má totiž dodatečné možnosti. Při práci se štětcem tedy nechybí nastavení velikosti, tvrdosti a dalších parametrů. A u textu zase můžete použít hromadu fontů, aniž byste je museli mít na počítači, jedná se totiž o webové fonty, které se načtou přímo z internetu.



Práce s textem a katalogem webových fontů a nastavení konkrétních nástrojů – štětců

Práce v editoru je svižná, dokud budete pracovat spíše s menšími daty. Práce s rozměrnými fotografiemi a úpravou expozice se už na Windows a v Chromu podepsala ohromnou spotřebou RAM. To je jedna z oněch koncepčních slabin webových aplikací, správu RAM totiž nemají pod svou kontrolou a musejí se plně spoléhat na prohlížeč.



Nabídky editoru a zátěž na RAM při práci s rozměrnou fotografií (20 megapixelů)

Zdarma, ale i za paušál

V základní verzi je Photopea zdarma, jen za cenu reklamního pruhu. Ten lze zrušit za poplatek, který začíná u licence pro jednoho uživatele na 5 dolarech za měsíc. Funkčně jsou však obě verze totožné, a tak se jedná hlavně o podporu dalšího vývoje.

Photopea lze opravdu použít i pro složitější práci – není to jen další z mnoha webových malovátek. Zároveň je to povedená demonstrace schopností webových technologií, díky kterým vůbec může něco podobného existovat. S dalším vylepšováním HTML5 a ostatních webových technologií, které mají co nejvíce setřít rozdíl mezi aplikací v prohlížeči a tou nativní, se snad dočkáme i dalších povedených kousků.