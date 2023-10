Český Trezor představil nové hardwarové peněženky. Zaujme limitovaná edice pro bitcoinové maximalisty

Česká společnost Trezor, celosvětově známá díky hardwarovým kryptoměnovým peněženkám, které jako první vymyslela, dnes představila nové produkty – dlouhých 5 let od představení posledního Trezoru T, což ukazuje, že v tomto odvětví hraje primární roli bezpečný návrh zařízení, dlouhá životnost a pravidelný softwarový vývoj.



Trezor Safe 3 připojíte k smartphonu či počítači přes USB-C a ovládá se tlačítky pod displejem. K dispozici bude ve čtyřech barvách.

Hlavním představeným produktem je kryptoměnová hardwarová peněženka Trezor Safe 3, která svým designem a provedením paradoxně navazuje spíše na původní model Trezor One, jen přidává kovová záda dostupná ve čtyřech barvách dle výběru. Vrací se tak k bezpečnému návrhu se základním displejem a tlačítkovým ovládáním, které je z dlouhodobého hlediska spolehlivější, než dotykový displej, který se snadněji poškodí, nebo jej může jít snáze zneužít.

Tisíce kryptoměn i verze čistě pro Bitcoin

Peněženka opět nabízí bezpečný čip, tzv. secure element, který dovolí udržovat privátní klíče od peněženek v bezpečí offline. Peněženka podporuje na 7 000 druhů kryptoměn, takže si zde přijdou na své prakticky veškeří kryptoměnoví fanoušci. Skrze USB-C konektor můžete Trezor připojit k počítači či smartphonu, kde budete s kryptoměnami intuitivně nakládat skrze aplikaci Trezor Suite, kterou uživatelé předchozích peněženek dobře znají. Trezor Safe 3 je aktuálně nejlevnější hardwarovou peněženkou, která rovněž podporuje bezpečnější metodu uložení seedu zvanou Shamir. U ní je seznam slov rozdělen na víc samostatných částí.



Limitová oranžová edice Trezor Safe 3 (Bitcoin-only) je speciální verzí s upraveným firmwarem navrženým k ukládání výhradně Bitcoinu.

K 10. výročí od představení vůbec prvního Trezoru firma představila ještě limitovanou edici Trezor Safe 3 Bitcoin-only, která je určena hlavně pro všechny bitcoinové maximalisty, kteří uznávají pouze Bitcoin jako jedinou relevantní kryptoměnu. Hardwarově je peněženka prakticky totožná jako základní verze, jen je vyrobena v ikonické oranžové barvě odkazující na nejznámější kryptoměnu.

Součástí peněženky je speciální firmware, který povolí ukládat klíče pouze od bitcoinu. Trezor Safe 3 Bitcoin-only je vyroben v limitované edici 2013 kusů, odkazující na rok představení první hardwarové peněženky Trezor.

Posledním představeným produktem je Trezor Keep Metal. Tedy malá kovová schránka k bezpečnému zapsání obnovovacího recovery seedu k pěněženkám, což je v jednoduchosti seznam slov, kterým je možné získat přístup k svým kryptoměnám i v případě ztráty peněženky. Slova se přitom do obsahu schránky vyrazí, aby záznam přežil i extrémní podmínky. Produkt je rovněž vodotěsný a měl by odolávat i ohni a korozi. Ostatně celý produkt je vyroben z letecké nerezové oceli. Produkt bude dostupný ve verzi seedu o délce 12 či 24 slov, případně půjde použít i pro uživatele s rozděleným seedem pomocí metody Shamir.



Kovová schránka Trezor Keep Metal dovolí bezpečně uložit slova pro případné obnovení bitcoinové peněženky.

Kryptoměnová peněženka Trezor Safe 3 i její Bitcoin-only varianta bude stát 1 899 Kč. U zmíněné limitované edice navíc z každého prodaného kusu půjde 21 eur na podporu edukace o bitcoinu v rámci Trezor Academy. Schránka na uložení recovery seedu Trezor Keep Metal pak vyjde na 2 399 Kč. Všechny produkty je možné od dnešního dne předobjednat na stránkách Trezoru.

Představení Trezoru Safe 3: