Český Seznam trénuje vlastní AI. Má odpovídat lépe než ChatGPT nebo Google Bard

Pavel Zima, jeden ze tří spoluředitelů Seznamu, řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy, že tuzemská internetová jednička také vstoupí do oblasti umělé inteligence. Firma aktuálně vyvíjí vlastní velký jazykový model, který má být v našich podmínkách schopnější než ty zahraniční, protože jej trénuje primárně na českých datech.

„Vyvíjíme velký jazykový model v řádu stovky miliard parametrů, který nám už teď dává v češtině lepší výsledky než Chat GPT-3.5. Chtěli bychom ho někdy v příštím roce představit uživatelům,“ říká Zima. Výhodu vlastního řešení na rozdíl od licencování cizích technologií vidí i v tom, že se nebude muset dělit o uživatelská data, sdílet je s třetí stranou.

Seznam nasadí AI přímo do vyhledávače. Má fungovat tak, že uživatelům bude na dotazy rovnou odpovídat či shrnovat výsledky a až pak doplní klasické odkazy. To je dost odvážné řešení ze dvou důvodů. Pokud vpustí AI do každého vyhledávacího dotazu, bude to znamenat obrovskou výpočetní zátěž pro servery. A zadruhé může takový systém ohrozit příjmy z reklam, protože když lidé rovnou dostanou odpověď, nebudou muset na ty dodané odkazy klikat. A prokliky jsou pro Seznam hlavním zdrojem příjmů.

O velké zátěži ostatně mluví i Zima, když říká, že kapacitu serverů musí výrazně posílit a provoz optimalizovat. Aktuálně zvládá jen stovky dotazů za sekundu, v praxi bude potřebovat o dva či tři řády vyšší výkon.

Na nové AI v Seznamu pracuje okolo 20 zaměstnanců a firma na vývoj uvolnila několik desítek milionů korun.