Český robot Smarwi dokáže otevřít okno i dveře na balkon. Vyvětrá, nechybí Wi-Fi a API pro vývojáře

Na trhu se už před lety objevily první domácí jednotky pro měření kvality vzduchu v bytě. K čemu je nám ale dobrá informace, že máme v pokoji více metanu než kyslíku, když hodiny zrovna ukazují 3:15 ráno a my jsme v těžkém bezvědomí.

Každá opravdová chytrá domácnost proto umí problém nejen zjistit – tedy změřit vysokou koncentraci škodlivých plynů v ložnici –, ale zároveň ho vyřešit – třeba spustit nějakou formu ventilace. A přesně to si dnes ukážeme.

Větráme u mě doma pomocí robotického otevírače Smarwi:

Co všechno ve videu najdete:

00:00 – Jak jsem vyboural díru do zdi

– Jak jsem vyboural díru do zdi 00:40 – Robot Smarwi vyvětrá i bez bourání a vrtání

– Robot Smarwi vyvětrá i bez bourání a vrtání 02:33 – Nainstaloval jsem Smarwi u sebe doma

– Nainstaloval jsem Smarwi u sebe doma 04:30 – Aretace motoru

– Aretace motoru 04:45 – S vypnutou aretací mohu dveře otevřít do strany

– S vypnutou aretací mohu dveře otevřít do strany 05:10 – Co umí webové rozhraní

– Co umí webové rozhraní 05:53 – Aplikační rozhraní pro vývojáře

– Aplikační rozhraní pro vývojáře 06:11 – Otevíráme a zavíráme dveře pomocí HTTP API

– Otevíráme a zavíráme dveře pomocí HTTP API 09:25 – Ukázka automatizace v mé chytré domácnosti

Vybourat šachtu? Bude to ale pomalé a hlučné

Před pár lety jsem si to vyzkoušel v mém panelovém bytě, ve kterém jsem vyboural malou šachtu na balkon a k otvoru přimontoval výkonný 12V turboventilátor pro projektory. Podle potřeby pak na povel chytré domácnosti vháněl do bytu čerstvý vzduch.



12V turboventilátor a koncentrace oxidu uhličitého u mě v ložnici před a po vybourání šachty s řízeným větráním po dosažení hladiny 2 000 ppm

Díra ve zdi ale není pro každého a větrání samotné – tedy pokud nás nemá nad ránem vzbudit svojí hlučností – je poměrně pomalé.

Nebylo by k dispozici něco rychlejšího a méně invazivního? Jasně že bylo!

Wi-Fi robot Smarwi od Vektivy

Jmenuje se to Smarwi, vyrábí to česká Vektiva, cena začíná na 4 190 Kč a je to robotický otevírač oken a dveří tzv. na ventilačku připojený k internetu. Pyšní se ke všemu extrémně jednoduchou instalací, většinou se totiž obejde bez jakéhokoliv vrtání. Stačí pár kvalitních montážních samolepek 3M.



Co najdete v krabici

Možná jste už o Smarwi slyšeli v minulosti, výrobu a prodej ale na dlouhé měsíce přeťala pandemie kovidu. Inženýři z Vektivy to naštěstí nezabalili, a tak se jednotka loni na podzim opět probudila k životu a od listopadu je skladem pro všechny zájemce.