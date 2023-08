Český Maker Badge: Zapomeňte na papírové visačky. Teď si je můžete naprogramovat pro každou akci

Pokud jste v životě byli alespoň jednou nějaké konferenci, festivalu nebo větším koncertu, dostali jste u vstupu buď papírový proužek na zápěstí, anebo badge – visačku na krk se šňůrkou. Za ty roky jsem jich posbíral nejspíše stovky a tajně snil o tom, že jednou konečně dostanu elektronickou, na které si zobrazím prakticky cokoliv.

Maker Badge za osm stovek

Mé přání nakonec splnil Miroslav Zuzelka aka @dronecz, který vyrobil (nejen) pro návštěvníky tuzemských festivalů Maker Faire stejnojmenný a plně programovatelný Maker Badge s rozměry 100×60 mm.

Maker Badge v akci:

Elektronická jmenovka pro geeky přijde zájemce na baťovských 799 korun, veškerou dokumentaci najdete na GitHubu a za tuto částku dostanete kapesní prototypovací mikropočítač, který obsahuje:

2,13“ monochromatický e-inkový displej (250×122 pixelů)

Modul řídícího počítače s Wi-Fi a Bluetooth ESP32-S2-WROOM

Čtyři adresovatelné RGB LED WS2812B

Pět dotykových plošek pro snadné ovládání

Vyvedené všechny piny pro snadné rozšiřování a napojení shieldů

Lithiový akumulátor

USB-C pro programování a nabíjení

K čemu je to dobré? Maker Badge má na horním okraji otvory pro připojení šňůrky, takže si ho můžete dát právě jako každý jiný konferenční badge přes krk a vyrazit na akci. To, co se zobrazí na displeji, už záleží na vás. Budete si to muset totiž sami naprogramovat.

Programuje se v CircuitPythonu i v Arduinu

Ničeho se ale nebojte, Maker Badge je totiž navržený pro snadné bastlení v Pythonu pro mikrokontrolery – CircuitPython, jehož firmware je předinstalovaný už od výroby.

Jelikož se ale o veškerou práci stará mikropočítač z rodiny ESP32, který se těší velké oblibě mezi kutily, samozřejmě si budete moci desku přeprogramovat i v C/C++ a prostředí Arduino, nebo ESP-IDF přímo od výrobce čipu.

Stačí připojit desku k PC a upravit jeden texťák

Na GitHubu najdete základní příklady jak pro Python, tak Arduino a hotový ukázkový skript v CircuitPythonu na vás bude ostatně čekat přímo na čipu.



Maker Badge s firmwarem CircuitPython se po připojení k PC ohlásí jako externí úložiště

Stačí desku připojit skrze USB-C k počítači, načež se ohlásí jako běžné externí úložiště se souborem skriptu hlavního programu code.py. Naprostý začátečník jej může otevřít v libovolném textovém editoru a podle návodu v něm upravit obsah tří řádků, které se mají zobrazit na displeji.

Badge na konferenci i do baru

Zkušení kodéři si pak mohou code.py (nebo main.py) přepsat dle vlastního gusta a spouštět na Maker Badge své unikátní programy.



Úvodní jmenovku doplní další obrazovky pro večerní návštěvu baru i společenskou únavu třeba v sobotu ve tři ráno

A přesně to si dnes vyzkoušíme, kód základního příkladu z GitHubu, si totiž vylepšíme a Maker Badge proměníme v zobrazovadlo pěti různých digitálních vizitek pro různé situace.

Extrémně rychlé bastlení

Pokud jste nikdy nepracovali v CircuitPythonu pro mikrokontrolery, vězte, že vše funguje úplně jinak než při programování v Arduinu. Zatímco v Arduinu bastlíme kompletní firmware čipu, v CircuitPythonu píšeme pouze skript, který po spuštění zpracuje běhové prostředí Pythonu předinstalované na čipu. Takže žádné zdlouhavé kompilování a naopak velmi rychlé opravy při vývoji.



Visual Studio Code s pluginem CircuitPython nabídne doplňování kódu i spojení s terminálem na čipu, ve kterém se právě vypisují informace o stavu programu

Oficiálním textovým editorem pro CirucitPython je multiplatformní a velmi jednoduchý Mu, který připomíná Arduino IDE. Docela dobře nicméně poslouží i doplněk CircuitPython pro oblíbený Visual Studio Code.

Díky tomu, že se Maker Badge s firmwarem CircuitPythonu chová po připojení k PC jako disková jednotka, stačí pro okamžitou editaci programu jen otevřít textový soubor zmíněného hlavního skriptu code.py (nebo main.py), provést libovolnou úpravu, soubor uložit, načež se CircuitPython automaticky resetuje a vše spustí znovu.

Dotyková tlačítka překreslí displej

Náš dnešní skript bude vlastně naprosto primitivní. Využijeme pětice dotykových plošek, pomocí kterých budeme přepínat mezi pěti obrazovkami. Tlačítka jsou připojená na piny GPIO1-GPIO5.



K přepínání obrazovek použijeme pětici dotykových tlačítek

U druhé, třetí a čtvrté obrazovky zároveň pro demonstraci rozsvítíme čtveřici adresovatelných RGB LED červenou, zelenou, nebo modrou barvou. LED jsou připojené k pinu GPIO18.

Vizitky jako obrázky ve formátu BMP

Aby byly vizitky na Maker Badge co nejhezčí, první tři budou mít podobu hotových bitmap ve formátu BMP, které si připravíme v libovolném grafickém editoru na počítači. Já použil redakční Zoner Photo Studio, stejně dobře ale poslouží i GIMP.



Příprava první vizitky v Zoner Photo Studio v plných barvách a uložení v indexovaných barvách, kdy se odstíny šedi pokusíme simulovat ditheringem

Jelikož je Maker Badge vyzbrojený monochromatickým displejem, BMP by mělo být pro rychlé dekódování v CircuitPythonu uložené taktéž v monochromatických – indexovaných barvách.

Díky tomu pak zároveň zabere jeden obrázek s rozměry 250×122 pixelů pouze pár kilobajtů a nebudeme flashovou paměť čipu zbytečně zaplňovat o řád většími soubory



Originál v plných barvách



Po převodu ditheringem na monochromatickou bitmapu jen se dvěma odstíny

Trojici obrázků ve formátu BMP uložíme podobně jako hlavní skript na USBbilý uložiště a poté je načteme na začátku programu přímo ze souborového systému.

Na poslední obrazovce ukážeme stav baterie

Na čtvrté obrazovce si vyzkoušíme generování vlastních tvarů za běhu programu. Vytvoříme tři (byť statické) textové řádky generickým pixelovým fontem. Mohli bychom ale použít i rastrové fonty na míru, jak to známe z kreslení textu na displeje třeba zrovna v Arduinu.



Za běhu generovaná obrazovka se stavem akumulátoru. Základní font je možné nahradit rastrovým, my si ale vystačíme s primitivním vytvořením textu

A konečně na poslední páté obrazovce vytvoříme text opět za běhu, přičemž tentokrát jej za běhu i upravíme, na poslední obrazovce se totiž vypíše aktuální elektrické napětí v akumulátoru.

Na četbu stavu akumulátoru autoři naštěstí mysleli a připojili jej k pinu GPIO6 pomocí obvodu děliče napětí se dvěma 10 kΩ rezistory, které nám sníží vysoké napětí akumulátoru na přijatelnou polovinu. Čip ESP32 totiž pracuje pod napětím 3,3 V a A/D převodník zpracuje rozsah 0-3,3 V.



Princip děliče napětí se dvěma rezistory, které nám vstupní napětí 4,2 V plně nabitého akumulátoru sníží na poloviční napětí 2,1 V

Takže pokud bude akumulátor nabitý na maximum 4,2 V, napětí mezi děličem napětí a systémovou zemí čipu ESP32 bude činit v ideálním případě 2,1 V. My tuto hodnotu díky A/D převodníku převedeme nejprve na celé číslo, poté přepočítáme zpět na elektrické napětí a znásobíme dvěma.

Autoři mysleli na co nejnižší spotřebu, takže můžeme ovládat napájení e-inku i děliče napětí

Protože Maker Badge běží na baterii, je třeba zajistit, aby z ní odebíral za běhu co nejméně elektrické energie. Napájení e-inkového displeje i obvodu dělič napětí proto řídí tranzistory připojené k pinům GPIO16 (e-ink) a GPIO14 (dělič). Změnou stavu na těchto pinech jejich obvody zapneme, nebo vypneme.



Obvod děliče napětí pro čtení stavu baterie s tranzistorem, který pomocí pinu GPIO14 obvod spíná, nebo rozpíná. Podobné zapojení najdeme u napájení e-inku. Koukněte na celé schéma

E-ink samotný je totiž sice úsporný – spaluje elektřinu jen při překreslování –, nicméně čip jeho ovladače může stále odebírat nějaké ty mikrowatty. U děliče napětí to bude dle hodnoty odporu obou rezistorů ještě mohem více!

Napájení obvodu děliče napětí tedy můžeme aktivovat jen krátce před měřením stavu akumulátoru, no a pak jej zase odpojit. Stejně tak musíme na začátku programu aktivovat napájení e-inku, abychom se s ním mohli vůbec spojit.

Zapnout, zvolit obrázek a vypnout

Na stranu druhou, díky tomu, že autoři zvolili displej s elektromechanický inkoust, displej udrží obraz i při kompletním odpojení zdroje elelktřiny. Pokud by tedy v klidové fázi Badge vůbec nemusel běžet, stačí ho jen přepínačem spustit, když potřebujeme překreslit obrazec do jiné podoby, a pak jej zcela vypnout.



Pro jednoduchost příkladu předpokládáme, že po překreslení obrazovky prostě celý Maker Badge vypneme hlavním spínačem, a tak po překreslení ani nepřepínáme procesor do úsporného režimu

V kódu tedy sice proto budeme pro demonstraci spínat a vypínat obvod děliče napětí při měření stavu baterie, u e-inku to ale řešit nebudeme (jen ho na začátku zapneme) a stejně tak nebudeme pro jednoduchost kódu řešit ani žádné přepínání hlavního čipu do úsporného stavu.

Jakmile tedy Maker Badge spustíme, procesor ESP32-S2 poběží na plný plyn a náš program bude v nekonečné smyčce kontrolovat stav pětice dotykových tlačítek, protože předpokládáme, že po nastavení kýženého stavu jednoduše zase vše vypneme hlavním přepínačem napájení.

Laciné e-inky nemají rády časté překreslování

Laciné e-inky jsou poměrně citlivé a použitý displej není výjimkou. Výrobce doporučuje jeho překreslování nejméně jednou za 180 sekund (je vhodný hlavně pro cenovky v obchodech apod.) a pamatuje na to i zobrazovací knihovna pro CircuitPython. Kdybychom chtěli překreslovat displej v kratším intervalu, vyskočí chyba a náš program skončí, což nechceme.



Displej je k desce připojený konektorem na zadní straně Maker Badge, jeho případná výměna je tedy poměrně snadná

Minimální prodlevu mezi dvěma překresleními lze naštěstí při vytváření objektu displeje explicitně upravit, což jsme provedli i v našem kódu. I tak je ale dobré nesnažit se o nějaké animace apod. Plné překreslení obrazovky totiž tak jako tak zabere zhruba 1-2 sekund a opravdu byste si koledovali o to, že za pár měsíců displej prostě selže.

Pokud by se to opravdu stalo, na Maker Badge jej naštěstí můžete velmi jednoduše vyměnit.

Zdrojový kód celého programu

Tak, to by pro základní představení naší ukázky mohlo stačit. V úvodu článku se určitě podívejte na video, jak to celé dopadlo, no a níže už na vás čeká kompletní programový kód, který stačí uložit do kořenového adresáře Maker Badge pod názvem code.py nebo main.py.

Obrázky v monochromatickém BMP (pozor, nikoliv jen černobílé, ale v RGB) pak stačí vložit do adresáře obrazovky opět v kořenovém adresáři Maker Badge.