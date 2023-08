Český Lamax začíná prodávat výkonnou elektrickou koloběžku a dětskou terénní čtyřkolku

Česká značka Lamax posiluje elektrickou mánii, na trh uvádí novou koloběžku a pro děti určenou terénní čtyřkolku.

Lamax eRacer SC50

Tohle je vyšší třída, než obvyklé „klony xiaomi“ s výkonem do 500 W, váhou kolem 15 kg a cenou začínající už pod 10 tisíci Kč. Lamax jde cestou svébytného designu, výkon je 1000 W, dojezd až 70 km, ale také za to zaplatíte a stroj se pronese: eRacer SC50 stojí 29 999 Kč a váží 29 kg.

Rychlost se legislativou sešněrovaná na 25 km/h, ale pod čarou se Lamax chlubí, že by nový eRacer jel až 60 km/h. Přední brzda je bubnová, zadní kotoučová, ale zpomalí vás také motor, který díky rekuperaci pošle část energie zpátky do baterie. Jde o Li-ion s kapacitu 14 500 mAh a tiskové materiály férově udávají, že zmíněných 70 km zvládne pouze za ideálních podmínek: plochý terén, konstantní rychlost, nižší výkon, bezvětří, hmotnost řidiče pod 70 kg a teplota okolí 20 °C. Pokud využijete plný výkon, vážíte až maximálních dovolených 120 kg a pojedete do kopce, dojezd padne klidně na polovinu.



Podobně jako menší koloběžky, i tahle se dá složit. Ale na dlouhé přenášení to (vinou 29 kilogramů) příliš není.

Kola mají průměr 10", obě jsou vzduchem plněná a odpružená, což má zajistit maximální pohodlí. Nezvykle široká řídítka zase slibují jízdní stabilitu. Osvětlení se spíná automaticky, přední a zadní lampu doplňují zabudované blinkry. Na 18cm displej se vejdou informace o aktuální rychlosti, ujeté vzdálenosti, stavu baterky atd. V mobilní aplikaci je základní nastavení stroje, ale také zámek, takže případného nenechavce vyděsí pořádný alarm.

Lamax eTiger ATV50S

Tolik praktický pomocník do města, teď něco čistě pro zábavu a primárně pro děti (maximální nosnost je 65 kg). Elektrická čtyřkolka má výkon stejných 1000 W a maximální rychlost 25 km/h, ale starostliví rodiče ji mohou pro začátek seškrtit na 15, nebo dokonce 6 km/h.



Baterka s kapacitou 12 000 mAh stačí na dojezd 20 km, opět nutno dodat, že jen v ideálních podmínkách. Můžete si vybrat ze dvou barev.

Kola mají jen 6", ale na průměru přidají tlusté a výrazným vzorkem opatřené pneumatiky. Ani tady nechybí odpružení, a dokonce lze nastavit tuhost u předního i zadního tlumiče. Bezpečnost zajišťuje přední a zadní kotoučová brzda, nechybí LED světlomety. Stroj váží nemalých 57 kg.

Výrobce doporučuje jízdu s helmou a za eTiger ATV50S chce bez koruny 20 tisíc. Aktuální cenu najdete v aktivním widgetu: