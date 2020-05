Český kutil na MIT: rozhovor s „profesionálním bastlířem“ Jiřím Zemánkem

Takzvané makerství neboli bastlení je u nás stále oblíbenější. Je to tím, že jsme národem odkojeným Merkurem a Přemkem Podlahou? Jaká je situace za oceánem? Odpovídá Jiří Zemánek.

Různé kutilské huby, laby a bastlířské workshopy u nás rostou jako houby po dešti. Největší českou akcí pro novodobé kutily u nás je Maker Faire Prague, který u nás rozjel popularizátor bastlení a různých technologických hračiček Jiří Zemánek. Vědec, který působí na katedře řídicí techniky ČVUT FEL, a pro rok 2019/2020 získal Fulbright-Masarykovo stipendium na Massachusettském technologickém institutu (MIT) v USA.

„Asistuji tu třeba v populárním kurzu How to make (almost) anything, kde pomáhám studentům a sám si zkouším místní vybavení, které je neuvěřitelné,“ přibližuje Zemánek, kterého jsme vyzpovídali v obsáhlém rozhovoru.

Jiří Zemánek Vědec a pedagog na katedře řídicí techniky ČVUT FEL, zabývá se kybernetikou a elektronickými řídicími systémy, například pro manipulaci s mnoha objekty v biologii, chemii a mikrovýrobě. Za své projekty a popularizační videa získal několik mezinárodních cen.

V dubnu získal prestižní Fulbright-Masarykovo stipendium. V akademickém roce 2019/2020 bude na nejlepší univerzitě světa MIT zkoumat futuristické digitální materiály.

Je přední českou osobností tzv. maker movementu, světové renesance vyrábění a tvoření s pomocí nových i tradičních technologií. Hnutí je spojeno například s trendem tzv. otevřených dílen, které i v Česku přibývají a dávají lidem šanci realizovat své nápady.

Sám je vědecký kutil a tvůrce edukativních technologických hraček – například vyrobil stroj, který zdobí kraslice animovanými optickými klamy.

Byl programovým ředitelem festivalu novodobých kutilů Maker Faire Prague v letech 2018 a 2019.

Jak jste se vy dostal k bastlířství? Hrával jste si třeba už jako dítě s legendárním Merkurem?

Bylo to do velké míry díky rodině. Formující pro mě byl táta, elektroinženýr a konstruktér leteckých přístrojů. Měli jsme v paneláku ve sklepě dílnu, tedy spíš takovou zašívárnu plnou krámů, kde jsem trávil hodně času. Také můj děda byl velmi činorodý. Postavil chatu a kolem ní spoustu konstrukcí od přívěsu ze dvou svařených MBéček po destilační kolonu. Merkur jsem měl, ale více mě bavilo Lego.