Český Integromat končí, nahrazuje jej Make. Na pár kliknutí vám zautomatizuje práci

Tuzemskou společnost Integromat před rokem a půl koupil německý Celonis. Od začátku bylo jasné, že oblíbený nástroj pro automatizaci procesů čekají velké změny. Teď už víme jaké. Z Integromatu se tento týden stal Make.

Služba má nový název, logo a kompletně se změnila i platforma sloužící pro propojování služeb a webů třetích stran. Je to opravdu nový produkt až do té míry, že Integromat vedle něj až do příštího roku poběží souběžně, avšak jen pro stávající uživatele. Firma je ale chce přimět, aby přešli na Make, účty si tam mohou přenést a platit stejně jako doposud.

„Platforma Make je založena na novém architektonickém základu, který poskytuje výrazně vyšší škálovatelnost a výkon. Obsahuje také nové funkce se známým vizuálním prostředím, které zákazníci Integromatu milují. Uživatelé mohou rovněž těžit z možnosti provozovat své kritické procesy v regionu podle svého výběru, v Evropě nebo v Severní Americe (další regiony budou přibývat),“ uvádí Make.

Make umí propojovat nezávislé služby, díky čemuž si například můžete příchozí zprávy z Gmailu nechat přepsat do tabulek na Office.com, jejich přílohy třeba uložit na Dropbox a o tom všem vás může průběžně informovat chatbot na Telegramu. Make podporuje přes 1000 různých služeb a navzájem je dokáže slepit každý, protože editor integrací (nazvaných scénáře) je vizuální, obejde se bez ručního kódování. Cílí hlavně na firemní uživatele, ale vyzkoušet jej může každý.

Služba je k dispozici i zdarma, ale s omezením na dva aktivní scénáře a zpracováním maximálně 5MB souborů. Vykonávání scénáře navíc může trvat nanejvýš pět minut a za měsíc nelze provést více než tisíc operací. Placený účet Core za 9 dolarů měsíčně (při roční platbě) má neomezený počet scénářů, 100MB soubory, až 40 minut na zpracování a 10 000 operací za měsíc. K dispozici jsou i vyšší tarify s více funkcemi a lepší podporou.

Oblíbenými alternativami jsou IFTTT nebo Zapier. Do oboru teď ale silně vstupuje Microsoft s vlastní platformou Power Automate.