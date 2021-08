Český hlasový robot Alquist porazil americké univerzity a zvítězil v Amazon Alexa Prize

Amazon od roku 2017 pořádá soutěž Alexa Prize, ve které studenti z předních univerzit bojují o to, kdo naprogramuje nejlepšího hlasového robota. Robota, který nadchne odbornou porotu a zároveň dokáže vést koherentní a smysluplný rozhovor s člověkem.

Češi jsou na soutěži jako doma v podstatě už od počátku, a to díky týmu Alquist z pražské ČVUT. V roce 2017 zvítězil v jednom z dílčích kol, o rok později se umístil na druhém místě, no a letos bral zlato.

Čtrnáct minut duchaplného dialogu

Tým Alquist zvítězil v aktuální soutěži Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 4 a domů si odveze výhru půl milionu amerických dolarů. Porazil čtveřici ostatních finalistů; jmenovitě Kalifornskou univerzitu v Santa Cruz, Newyorskou státní univerzitu v Buffalu a ještě inženýry ze Stanfordu a Emory.

Finalisté soutěže v akci:

Cílem soutěže bylo vytrénovat hlasového robota v angličtině, který dokáže vést smysluplný rozhovor s člověkem v délce alespoň 20 minut, přičemž kvalitu dialogu ohodnotí sudí souhrnným průměrným skóre alespoň 4,0 bodů z 5. Pokud by se to některému z týmů podařilo, odnesl by si rovnou celý milion dolarů.

Tuto metu sice nakonec nikdo nepřekonal, Alquist si ale povídal 14 minut a 14 sekund a za kvalitu dialogu získal od sudích 3,28 bodů. Robot na druhém místě – Chirpy Cardinal ze Stanfordu – vedl dialog po dobu 13 minut a 25 sekund a získal skóre 3,25 bodů. A konečně bronz zamíří do Buffala, jejichž robot PROTO sice vedl nejdelší dialog v délce 14 minut a 45 sekund, nicméně za něj dostal nejnižší skóre 3,16 bodů.

Na principech Alquista se zrodil PromethistAI

Někteří členové týmu Alquist už svoje zkušenosti zúročili i ve startupu PromethistAI a jeho systému Flowstorm, který chce nabídnout podobného hlasového robota jako službu.



Webový designer vlastního hlasového robota Flowstorm

Soustředí se jak na různé persony – psychologické profily robotů pro různé situace –, tak kompletního vývojového prostředí, ve kterém si může každý postavit svého vlastního robota, který se pode chovat podle jeho konfigurace a mohou jej integrovat třeba do svého webu.



TalkToPoppy je robot s personou jednoduchého psychoterapeuta, kterému můžete v angličtině říci i to, co neřeknete ani svému nadřízenému

Hotovou technologii si snadno vyzkoušíte třeba v mobilní aplikaci TalkToPoppy pro Android a iOS. Využívá personu Poppy, která se pokusila pomáhat (nejen) osamělým třeba během koronavirových uzávěr jako jednoduchý mobilní AI psychoterapeut.