Český Bezos. Rozhovor s Jiřím Hlavenkou, podnikatelem a investorem, který vydával Computer a spustil Živě

Jiří Hlavenka patří mezi nejúspěšnější české „startupové“ investory. Díky jeho podpoře vznikl například celosvětově známý prodejce letenek Kiwi.com, stál však také u zrodu prvního českého e-shopu Vltava.cz, který se inspiroval slavným Amazonem Jeffa Bezose.

Málokdo zná českou startupovou scénu lépe než investor a podnikatel Jiří Hlavenka. Sám už mnoho projektů finančně podpořil, mladým podnikatelům pomáhá i v rámci svého působení v Jihomoravském inovačním centru (JIC). Přesto si dokáže představit, že by podhoubí pro začínající technologické firmy v České republice mohlo být úrodnější. Například i díky vzniku dalších podobných center, jako je právě JIC. „Některé kraje jsou úplně bez nich, někde jsou už velmi dobrá, někde slabá. Ale nelze se smířit s tím, že jsou kraje, kde to ‚nějak nejde‘. Musí to jít všude,“ tvrdí Hlavenka, který mimochodem patří také k zakladatelům časopisu Computer a webu Živě.

Vzpomenete si ještě na svůj první investorský projekt, který by se dnes dal označit jako startup?

Nebál bych se za něj označit Vltava.cz – první e-shop v republice, tedy něco zcela nového, inovátorského, začínajícího z nuly s velkým potenciálem. Myslím, že i z dnešního pohledu to je přímo ukázkový startup.

Vltava.cz jako e-shop s knihami vznikl už v roce 1996 – inspirací pro něj byl jak názvem, tak zaměřením, Amazon Jeffa Bezose. Nehrál jste u Vltavy podobně jako Bezos u Amazonu spíš manažerskou nebo „výkonnou“ než investorskou roli?

Vltava.cz si samozřejmě vyžádala investice, zejména na technické vytvoření e-shopu i logistiky – sice to bylo na dnešní poměry primitivní, ale současně v té době nikdo programovat eshopy neuměl – logicky, když jsme byli první. Takže jsme si s tím docela užili. Investovali jsme to z prostředků naší společnosti, takže tam byla jak manažerská, tak investorská role.

Jak vlastně Vltava.cz vznikala a co byly její největší porodní bolesti?

Vltava.cz vznikala v době zcela miniaturního trhu – internet v době zrodu mohlo mít možná deset tisíc lidí, typicky z univerzitního prostředí. Internet ani nebyl dostupný pro každého. Připomínám, že první „lidovou“ možností bylo připojení po telefonní lince s poplatky za každou minutu, s doslova strašidelně nízkou rychlostí. Takže vlastně i tohle byla „bolest“, ale logická – málo zákazníků, a navíc zcela nezvyklí nakupovat na internetu.

Největší porodní bolestí ale byla logistika. Nic nebylo elektronicky: naši dodavatelé měli seznamy psané na papíře, neaktualizované. Když jsme zjišťovali, kolik mají které knihy na skladě, odpovědí bylo „vydržte u telefonu, půjdu se podívat do skladu“. Z toho pramenilo mnoho problémů při dodávkách – to, co už je dnes dávno vyřešeno.

V USA ročně získá podporu andělské investice třicet tisíc firem. Z toho pak nějaký další „Musk“ nebo „Bezos“ vyrůst jednou za čas musí…

Mezi vaše nejznámější investorské aktivity patří podpora startupu usnadňujícího vyhledávání leteckých spojení Skypicker (dnes Kiwi.com). Co vás přesvědčilo se do projektu zapojit?

Osobnost zakladatele (pozn. red: Oliver Dlouhý), celková smysluplnost – dnes bych řekl „value proposition“, tedy vnitřní hodnota toho záměru a možnost vstoupit na globální trh. Málokdy se stane, když u projektu se tyto všechny klíčové věci sejdou, a tady se to podařilo.