Česko v poledne zasáhla biblická megabouře. Naštěstí se jednalo jen o chybu srážkového radaru

Když si chcete ověřit, kde v Česku zrovna prší, otevřete některou z mnoha meteorologických aplikací a podíváte se na srážkový radar. V Česku máme dva v rámci systému CZRAD. Oba mají maximální dosah okolo 260 kilometrů, jeden najdete v Brdech, druhý na moravské Drahanské vrchovině, no a ten první jmenovaný se dnes krátce před polednem zbláznil.

Pokud jste se mezi 11:40 a 11:50 podívali na některou z meteorologických map s radarem, nad Brdy jste namísto ojedinělých bouřek spatřili obrovské barevné kolo, které odpovídá právě maximálnímu dosahu tamního radaru.



Katastrofická megabouře? Naštěstí jen chyba brdského srážkového radaru

Ve středu mělo modrou barvu značící mírné srážky, směrem k okraji se však barva měnila ve žlutou a oranžovou – tedy v odstíny, které za běžných okolností představují už poměrně silný déšť.

Servisní práce na radaru

Kdyby radar zachytil skutečnou megabouři s průměrem mnoha set kilometrů, v podstatě celé Čechy a podstatná část Moravy by čelily katastrofě biblických rozměrů.



Chyba se promítla do všech služeb a aplikací, které přebírají data z radarové sítě CZRAD. Namátkou třeba radar.bourky.cz, Meteor, Windy a VentuSky.

Skutečnost je naštěstí mnohem prozaičtější. Jednalo se o jednu z mnoha chyb interpretace dat působenou servisním zásahem. Na radaru totiž ČHMÚ zrovna pracuje ve spolupráci s Armádou ČR, píše úřad na svém Twitteru.

#radar Dnes od 9.00 do 18.00 probíhají na radaru Brdy ve spolupráci s AČR technické práce. — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) August 11, 2020

Radar ruší obecní bezdrátové sítě

Nutno podotknout, že srážkové radary čelí menším chybám relativně často, kvůli kmitočtu okolo 5 GHz totiž jejich signál ruší všemožné obecní bezdrátové sítě pracující na podobné frekvenci.

Tato rušení eviduje ČTÚ, který na této stránce zveřejňuje zachycené hříšníky, no a my uživatelé si jich všimneme zpravidla kvůli rovným čarám ve výstupu z radaru, které směřují z pozice radaru až k okraji jeho pokrytí.



Šedé čáry způsobuje rušení silných směrových civilních 5GHz vysílačů, které porušují předpisy ČTÚ (výkon, azimut rádiového laloku apod.)

Další relativně častou chybou je zobrazení několika srážkových kružnic okolo radaru, kterých si leckdo všimne a podiví se, co je to za zvláštní bouřku. I v tomto případě to jsou však jen nejrůznější interferenční chyby a špatná interpretace dat, která naštěstí nepoškodí ucelený obraz o srážkách nad Českem a zpravidla vše trvá jen pár minut.