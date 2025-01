Česko nepocítí americké restrikce na dovoz AI čipů, jejich zdejší odběr je naprosto miniaturní

Spojené státy americké minulý týden představily sadu restrikcí pro vývoj pokročilých čipů pro zpracování umělé inteligence do mnoha zemí, včetně České republiky. To vyvolalo nespokojené reakce, například Svaz průmyslu a dopravy ČR varoval, že se USA vrátily k rozdělení světa železnou oponou. Krok USA bude mít jistě řadu geopolitických důsledků, z čistě praktického hlediska by ale na Česko měl mít pramalý dopad. Tuzemské odběry vyspělých AI čipů jsou tak miniaturní, že se do navržených omezení mnohokrát vejdou.

Česko podle USA patří do druhé kategorie zemí, které nejmodernější čipy mohou nadále dovážet, ale v omezeném množství. To je aktuálně stanoveno na 50 tisíc nejvyspělejších čipů v letech 2025 až 2027. Pro náš trh je to více než dostatečné množství.

Zřejmě největším jednotlivým odběratelem čipů společnosti Nvidia, která jasně dominuje trhu, je internetová společnost Seznam.cz. Ta podle informací e15 na tvorbu své vlastní AI používá stovky vyspělých čipů Nvidia H100. Nejrychlejší tuzemský superpočítač Karolina, instalovaný v národním superpočítačovém centru IT4Innovations při VŠB v Ostravě, má 576 o generaci starších čipů Nvidia A100. Mezi další časté odběratele patří vysoké školy a akademická pracoviště, která si čas od času koupí menší systémy Nvidia DGX čítající jednotky čipů.