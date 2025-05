Česko na zatím nejdetailnějších leteckých mapách. Takhle se změnil východ republiky za tři roky

Loni pořízené letecké snímky východní třetiny Česka už od února najdete v Geoportálu ČÚZK. Mapy.com je ještě neobsahují, ale pohodlně se s nimi pracuje v online aplikaci ChytréMapy.cz. Tu spravuje přímo společnost TopGis, která letecké snímkování provádí.

Loňské bylo zatím nejdetailnější. Posledních patnáct let se fotilo v rozlišení 12,5 cm na pixel, v roce 2024 už to bylo 10 cm na pixel. Na Chytrých mapách najdete i historické snímky z nultých let (20 cm/px) nebo černobílé z 50. let minulého století (50 cm/px).

„Je to doposud nejdetailnější plošné snímkování v rámci pravidelné aktualizace ortofotomap České republiky. Oproti dřívějšímu rozlišení nabízí ještě podrobnější pohled na proměny městské zástavby, liniové infrastruktury i okolní krajiny, a možnost sledování větších detailů v území,“ říká Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka TopGisu.

V galerii najdete srovnávací snímky z let 2021 a 2024. V Brně je vidět rozšíření D1, stavba protipovodňových opatření na Svratce nebo nová multifunkční hala u výstaviště. V Olomouci pokračuje výstavba Holického nadjezdu a obytné čtvrti Šantovka Living. Na dalších snímcích je rozvoj D1 u Přerova, demolice bývalé ocelárny ve Vítkovicích nebo proměna odkaliště v Ostravě-Třebovicích.

