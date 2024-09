Česko na mapě kosmického výzkumu. Rozhovor se šéfem odboru kosmických aktivit ministerstva dopravy Václavem Koberou

Jaké je aktuální místo České republiky na mapě kosmického výzkumu? A kdy se podívá do vesmíru další Čech? Václav Kobera, ředitel odboru, pod který na Ministerstvu dopravy spadají mimo jiné kosmické aktivity, přibližuje budoucnost tohoto odvětví.

Kdo by se nechtěl podívat do vesmíru. Doba, kdy nám to umožní komerční cesty podobně jako dnes běžnou dovolenou se sice možná blíží, nicméně ještě před námi se na oběžnou dráhu podívá český vojenský pilot. Na přípravě jeho kosmické mise se podílí nemalou měrou i české ministerstvo dopravy a jeho Odbor inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací.

Ten má na starosti i další projekty, které mají třeba motivovat mladé lidi k zájmu o vesmírné technologie. „Ti, kteří ve vesmíru byli, říkají, že teprve z vesmíru si uvědomíte, jak je život na Zemi křehký a že nás před nehostinným vesmírem chrání jen pár kilometrů atmosféry. Právě to, jak naše Země vypadá z vesmíru, bych rád viděl na vlastní oči,“ říká ředitel odboru Václav Kobera.

Kdo je Václav Kobera? Václav Kobera působí od roku 2011 jako ředitel Odboru kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu dopravy. V roce 2021 byl zvolen předsedou správní rady Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) sídlící v Praze. Vystudoval práva na Karlově univerzitě v Praze a na Palackého univerzitě v Olomouci.

Loni to chvíli vypadalo, že projekt vyslání českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru je takříkajíc u ledu. Letos se ale situace změnila. Můžete přiblížit jak?

Z pohledu Ministerstva dopravy se situace od výběru Aleše Svobody do týmu astronautů Evropské vesmírné agentury (ESA) vlastně zase tolik nezměnila. Ministerstvo jej podporovalo v rámci výběrového řízení a bezprostředně poté začalo připravovat vhodnou půdu pro využití tohoto unikátního úspěchu. V průběhu roku 2023 jsme na toto téma vedli desítky jednání. Setkávali jsme se převážně s pozitivními reakcemi, ale také jsme se potýkali a občas se stále potýkáme s nepochopením, protože řada lidí si myslí, že jen chceme za peníze daňových poplatníků koupit Aleši Svobodovi „letenku na čtrnáctidenní pobyt“ na Mezinárodní kosmické stanici. Tak tomu ale vůbec není. S touto cestou totiž spojujeme řadu příležitostí pro Českou republiku, kterých chceme maximálně využít. Na základě reakcí jsme definovali „Příběh českého astronauta“, který se týká inspirace mladé generace, vzdělávání v technických a přírodovědných oborech či spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem na přípravě experimentů, které by měl Svoboda ve vesmíru realizovat. Tento příběh jsme pak začlenili jako jeden z nosných pilířů do národního projektu „Česká cesta do vesmíru“, který jsme v červnu a následně na začátku září představili veřejnosti.

Co tedy v příštích měsících Svobodu čeká?

Aleš Svoboda se od svého výběru účastní celé řady činností popularizujících kosmické aktivity a zapojení České republiky do nich. Účastní se ale i různých experimentů na Zemi simulujících izolaci na kosmické stanici, komunikaci s řídicí stanicí a podobně. Tak tomu naposledy bylo v rámci mise Promise: Little Moon City Prague, kterou první zářijový víkend ve spolupráci s partnery, jako je ČVUT, Pražský inovační institut či Ministerstvo dopravy organizovala ve svém habitatu platforma Hydronaut.

Svoboda dále na konci října 2024 zahájí výcvik v Evropském středisku výcviku astronautů v Kolíně nad Rýnem, který bude trvat dva měsíce. V následujících dvou letech bude výcvik pokračovat dalšími dvouměsíčními bloky. Svoboda by měl letět do pěti let a jakmile se rozhodne o konkrétním termínu, dosavadní základní výcvik se přetaví do přípravy na tento konkrétní let.

Jaká mise by to tedy měla být?

Letových příležitostí pro astronauty přibývá, což se projeví i v nabídkách, které můžeme do budoucna zvažovat. A to vedle příležitostí letět na Mezinárodní kosmickou stanici, které aktuálně na základě smlouvy s NASA nabízí pouze americká společnost Axiom Space, a to do začátku roku 2025. Kdo se stane poskytovatelem dalších letů, ukáže až připravovaný tender. Axiom Space má ale i další aktivity. Připravuje vypuštění vlastní komerční kosmické stanice na oběžnou dráhu Země. Stejně tak jsou zde i jiné společnosti, které se na tuto oblast zaměřují. Z nich je Ministerstvo dopravy v kontaktu zejména se společností Vast Space, která by svou kosmickou stanici měla vypustit do vesmíru již příští rok. Předmětem jednání není jen uskutečnění letu, ale i průmyslová spolupráce s českým průmyslem a akademickou sférou či výcvik pro Aleše Svobodu či realizace vědeckých experimentů.