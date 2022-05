Česko má na Street View větší úspěch než třeba Švýcarsko. Táhne hlavně pětice památek

České památky a příroda jsou krásné a na mapy od Googlu se o tom chodí přesvědčovat také velké množství lidí. Dokonce tolik, že by nám některé známější země mohly závidět. Google zveřejnil dvě statistiky týkající se českého Street View a prozradil, že jsme mezi 40 nejpopulárnějšími státy světa.

40 možná nezní jako nic ohromného, ale ve skutečnosti to znamená, že Česko mělo za uplynulý rok na Street View více návštěvníků než Švýcarsko nebo třeba Singapur. Absolutním hitem je Praha a její památky, všechno ostatní je až daleko pod ní.

Nejnavštěvovanějším objektem na českém Street View byl Pražský hrad, následuje Pražský orloj, Tančící dům, Vyšehrad a nakonec Karlův most. Všechno jsou to stavby, které spolu do jisté míry sousedí a vzhledem k jejich charakteru po nich zřejmě pátrali turisté.

Po Praze je nejnavštěvovanější kraj Jihomoravský, Středočeský, Moravskoslezský a Ústecký.

Virtuálně za velrybou v Národním muzeu

Google také prozradil, že nejpopulárnějším českým muzeem na Street View bylo Národní muzem v Praze. Mapování tohoto objektu dala firma speciální péči, podařilo se jej nafotit po nedávné kompletní rekonstrukci, ještě něž do něj byli vpuštěni návštěvníci.

Podobný větší záběr dostalo i několik hradů a přírodních památek, například Technické muzem v Brně, Státní hrad Rožmberk, Pravčická brána nebo Foglarův byt, příklady jsou vyjmenované na českém blogu Googlu.

Ilustrátorka česká místa povznesla dál

Firma se také na rozhodla podpořit český Street View spoluprací s ilustrátorkou Eliškou Podzimkovou, která do vybraných fotek z kamer Googlu nakreslila autorské ilustrace.

„Česko má na Street View nádherné kolekce obrázků. Elišce jsme pomohli vybrat místa, která mají svůj vlastní příběh, inspirují k objevování světa nebo jsou zkrátka jen součástí našeho okolí. Eliška tyto fotky doplnila svými jedinečnými ilustracemi,” popsala mluvčí Googlu Iva Fialová. Ilustrace Podzimkové si můžete prohlídnout v naší galerii.