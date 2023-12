Česko chce provozovat evropská centra pro čipy a kvantové počítače. Bruselu pošle nabídky

V České republice by v budoucnu mohla začít fungovat dvě moderní technologická evropská centra zaměřená na čipy a kvantové počítače. Česko se podle informací e15 chystá podat nabídky, které bude vyhodnocovat Evropská komise.

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations při Vysoké škole báňské v Ostravě má zájem o provoz jednoho ze dvou center excelence pro kvantové počítače. Evropská komise za účelem jejich zřízení před několika týdny otevřela grantovou výzvu v objemu deset milionů eur, necelých 250 milionů korun.

„Výzvy se budeme účastnit. Pravděpodobně ne samostatně, ale v rámci konsorcia tvořeného dalšími partnery,“ sdělila mluvčí IT4Innovations Zuzana Červenková s tím, že o detailech se jedná.

Tyto kvantové huby se mají zaměřit na rozvoj softwarových aplikací a dovedností nutných pro práci s kvantovými stroji. Ty na rozdíl od běžných počítačů operují s více stavy zároveň (nikoliv pouze s jedničkou a nulou), a dokážou tudíž některé typy výpočtů provádět mnohonásobně rychleji. Kvantové počítače by například mohly rychle prolomit současné šifrování, proto se o oblast zajímají i vlády a bezpečnostní složky.

Ostrava ve výhodě

V Ostravě mohou mít dobrou výchozí pozici, poběží tam totiž jeden z evropských kvantových počítačů, který vyjde na 170 milionů korun. Evropská komise vybrala IT4Innovations jako hostitele počítače letos v červnu, aktuálně běží tendr na dodavatele. Kvantový stroj se bude využívat v kombinaci s klasickými superpočítači pro účely vědeckého výzkumu či služeb pro průmysl.

V čipech by Česko rádo získalo takzvané kompetenční centrum, které studentům, vědcům, startupům i větším firmám poskytne přístup k polovodičovému know-how nebo prototypovacím výrobním linkám. To má podpořit snahy Evropy posílit schopnosti ve výrobě a návrhu pokročilých čipů. Evropská komise se chce do roku 2030 dostat na dvacetiprocentní celosvětový podíl ve výrobě, dnes je starý kontinent pod deseti procenty.

Kompetenční centrum má být výsledkem před pár dny spuštěného evropského společného podniku pro čipy (Chips JU). Ten vychází ze zákona o čipech (Chips Act), jehož vyjednávání během českého předsednictví v Radě EU vedl tým kolem Jana Němce.

Zájem získat kompetenční centrum už v dubnu pro e15 oznámil radní Jihomoravského kraje pro vědu, výzkum, inovace a IT Jiří Hlavenka. Zájem dle jeho slov přetrvává. Čeká se na vypsání výzvy. O podobě nabídky a možného fungování centra se jedná, zejména s národním polovodičovým klastrem, který zatím situaci nekomentoval.

„Centrum bude velmi důležitým krokem pro rozvoj čipových aktivit zahrnujících přístup k softwaru pro návrh, pilotním linkám s možností vytvořit si čipy nebo výhledově zakázkovému designu. To podnítí iniciativu zdola, pomůže vytrénovat špičkovou pracovní sílu a mohou kolem toho vznikat startupy,“ popsal Hlavenka.

Morava je podle Hlavenky ideálním kandidátem, protože v regionu sídlí výrobce čipů Onsemi nebo producenti elektronových mikroskopů Thermo Fisher Scientific, Tescan a Delong Instruments. Jejich přístroje se používají při výrobě a vývoji čipů.

Přínos pro Brno

Z Chips Actu by mohl těžit také Codasip, brněnský tvůrce procesorových jader a softwaru pro design čipů. Zákon o čipech totiž kromě kompetenčního centra či výrobních linek počítá s vybudováním cloudové platformy pro polovodičový design.

Codasip je společně s firmami a institucemi jako Siemens, Infineon, ARM, Fraunhofer nebo STMicroelectronics součástí pracovní skupiny, která podobu platformy řeší. Komise k tomu opět vypíše výzvu. „Budeme mít zájem o spoluvývoj finálního produktu,“ potvrdil prezident Codasipu Karel Masařík.