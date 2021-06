Česko bude mít další „Street View“. Apple už u nás fotí Look Around

Během června a července můžete ve všech třinácti českých krajích a Praze potkat snímkovací vozy pro Apple Mapy. Americká firma totiž do tuzemských ulic vypustila flotilu vozů, které budou fotit 360° panoramata, která Apple nazývá Look Around, či také Obrázky okolí.

Apple vlastní variaci na Street View představil před třemi lety, a rok nato zveřejnil ve své mapové aplikace snímky prvních amerických měst. Od loňska jsou v Look Around také ulice několika japonských a kanadských měst, dále Londýna, Edinburghu a Dublinu. A zrovna tento týden jsou online první města Španělska, Portugalska a Gibraltar.

Firma chce letos fotit v celkem třiceti zemích a pokrýt velkou část Evropy. V plánu ale zatím nejsou třeba Slovensko, ani Rakousko.

Jakmile u nás bude Look Around fungovat, dostanou Google Street View a Seznam Panorama pořádnou konkurenci, i když je samozřejmě otázkou, jak často bude ochotný Apple snímkovat a jak pečlivě bude projíždět jednotlivé ulice. Kromě zmíněných služeb u nás v internetovém středověku fungoval také rumunský NORC, který nafotil Prahu a Brno. Do ulic vyjela i auta Here Maps, ale panoramatických snímků jsme se nakonec nedočkali.

