Českému ajťákovi se to zase povedlo. Američanům prodal svůj druhý startup

Americká firma Mirantis v roce 2016 za asi miliardu korun koupila český startup TCP Cloud. Dvě klíčové osoby, které TCP Cloud vybudovaly, od té doby slaví další úspěchy. Jak e15 nedávno psala , Jakub Pavlík pomohl vybudovat ještě jeden prodaný startup a na další před pár měsíci získal investici 1,7 miliardy. Také jeho exkolega z TCP Cloudu nyní slaví další velký zářez. Adam Skotnický společně s investory právě prodal startup Taikun Cloud (dříve Itera). Kupcem je americká společnost Cloudera spadající do portfolia obří investiční skupiny KKR.

Prodej kromě jiného znamená úspěch pro tři české fondy rizikového kapitálu. Impulse Ventures Ondřeje Tomka, Gi21 Damira Špoljariče a N1 v roce 2022 do Taikunu vložily desítky milionů korun.

Pro Gi21 jde o první samostatný exit. „Prodejní sumu nemohu komentovat,“ vzkázal Špoljarič. Jeho fond se nepřímo podílel také na prodeji pražské firmy Manta, kterou v roce 2023 za několik miliard koupila IBM.

Špoljarič fond Gi21 založil poté, co německé hostingové společnosti Contabo prodal firmu VSHosting. Jak e15 nedávno informovala, Špoljarič teď s německými partnery založil nový fond Altiora Partners investující do serverové a cloudové infrastruktury. Jedním z partnerů fondu je Thomas Noglik, který v roce 2022 dohlížel na velkou investici KKR (kupec Taikunu) do Contaba.

TCP Cloud svého času pracoval s technologií, která umožnila firmám stavět vlastní počítačové cloudy běžící na serverech v datových centrech. Skotnický v podobné oblasti zůstal. Založil startup Taikun, jehož software umožňuje rozběhnout naprogramované cloudové aplikace na cloudech Amazonu, Microsoftu nebo Googlu a také na vlastní infrastruktuře. Výrazně usnadňuje práci s takzvanými kontejnery (Kubernetes), v jejihcž rámci se cloudové aplikace nasazují. „Při založení Taikunu jsem věřil, že Kubernetes bude budoucnost infrastruktury pro provoz aplikací a začal jsem řešit, jak tuto oblast zjednodušit,“ řekl e15 Skotnický, mimo jiné fanoušek a hráč ragby.

Cloudera provozuje software a služby umožňující skladování dat (databáze), což je rovněž potřeba pro provoz aplikací. Firma se v poslední době hodně profiluje v oblasti umělé inteligence, kde jsou data klíčovou součástí. Za pomocí českého produktu chce nyní tyto aktivity zesílit. Cílem je, aby zákazníci mohli data a aplikace provozovat kdekoliv chtějí a nevázali se na jednoho poskytovatele.

Američané rovněž získají český inženýrský tým. V Praze na základech akvizice vznikne další evropské vývojové centrum, které bude kromě dalších projektů spadat pod Skotnického.

Cloudera si prošla divokým vývojem. Firmu v roce 2008 založili inženýři z Googlu, Yahoo a Facebooku. O šest let později do firmy jako investor vstoupil čipový gigant Intel, který si chtěl pojistit, aby jeho serverové procesory dobře šlapaly i s novým druhem databázového softwaru. Cloudera v té době od investorů vybrala miliardu dolarů, přičemž Intel dal rovnou 740 milionů dolarů výměnou za podíl 18 procent.

V roce 2017 došlo na vstup Cloudery na newyorskou burzu, ale akcie neustále padaly. Velcí hráči jako Amazon vytvořili silnou konkurenci. Cloudera se proto spojila s další firmou Hortonworks. V roce 2021 nakonec došlo ke stažení podniku z burzy. Novými majiteli se staly společnosti KKR a Clayton, Dubilier & Rice. Transakce Clouderu ohodnotila na 5,3 miliardy dolarů.