České titulky, nebo dabing? U čtenářů Živě je to půl na půl, ukázala anketa

V pondělí jsme se vás ptali, jestli u zahraničních filmů a seriálů preferujete spíš titulky, nebo dabing. Zatímco v redakci po české zuvkoé stopě volal jen jediný člověk z osmi, ve čtenářské části byl poměr vyrovnaný.

Z více než 1200 hlasujících jich 39 % upřednostňuje původní znění s českými nebo slovenskými tituly a 37 % raději sáhne po dabingu. Titulkářů je ale obecně víc, protože dalších 14 % si je zapíná, ale rovněž v původním znění. Pět procent dotázaných volby střídá po titulů a pět procent pak videa sleduje výhradně v původním znění bez titulků. A co zaznělo v diskuzi?

Dabing? Nie, radšej knihu

Sonny Luciano Leone má k dabingu jasný odpor. „Naznášam akýkoľvek dabing. Jedine originál... dabing je prznenie filmu. A keď som náhodou narazil na film s dabingom, ktorý som predtým videl v originále tak som bol dosť sklamaný. Dabing nielen-že ničí zvuk vo filme, kazí atmosféru, ale velká časť hereckého prejavu je hlavne o hlase.“

Nesnese jej ani karel. „Můžu jedině originální zvuk s titulkama. Na dabing nejsem zvyklý a když to občas zaslechnu, tak je to za hranicí snesitelnosti.“

Čeština = pohodlí

„Ja osobne preferuju dabing, moje anglictina neni na takove urovni, abych si vychutnal originalni zneni tak jak bych mel, jinak bych preferoval originalni zneni. Chapu, ze tim clovek prijde nekdy o nekolik situaci a slovnich hricek, ktere proste nejdou spravne prelozit do cestiny, aby zustali vtipne. Ale je to pro me prijatelnejsi, protoze pokud jsou u toho titulky nevychutnam si dany film, protoze me titulky rozbiji koncentraci na samotny film,“ říká Michal Diviš.

Pro dabing je také Ferry01: „Samozřejmě dabing. Při sledování titulků často uniká to, co se děje na obrazovce (potažmo na plátně) a je to únavné. Kvalitní dabing se nedá nahradit. Pokud ovšem dotyčná osoba vládne jazykem onoho filmu, může to být v originálu bez problémů.“

Funèse jedině s Filipovským

V samotné diskuzi se však častěji objevovaly komentáře, které upřednostňovaly dabing jen u klasik. Třeba Daniel Ševčík uvádí: „Tak Vinnetoua a Četníky a vlastně všechny funesovky, dabované panem Filipovským, jedině s dabingem. Zbytek striktně v původním znění s titulky. Ono mnohdy i vtípky v cizím jazyce vyzní v kontextu úplně jinak, než nadabované - byť se někdy překladatelé snaží je zasadit do Českého kontextu, aby tomu divák rozuměl.“

TFSi dodává: „Jak kde. Jsou filmy/seriály, které bez dabingu prostě nejsou ono. Hlavně animáky pro děti; někdy i animáky pro dospělé a potom takové ty kultovní klasiky typu Haló Haló, Červený trpaslík,... ale jinak původní znění s titulky není žádný problém.“