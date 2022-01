České televize se tak moc bojí videoher, až je to směšné (komentář)

Microsoft předevčírem oznámil, že za 68,7 miliardy dolarů koupí videoherní vydavatelství Activision Blizzard. S přehledem jde o největší akvizici na poli interaktivní zábavy, dosavadní týden starý rekord byl 12,7 miliardy za převzetí Zyngy ze strany Take-Two.

Zároveň ale jde i o jednu z historicky největších transakcí mezi veřejně obchodovatelnými společnostmi bez ohledu na odvětví. Více peněz se točí jen při převzetí telekomunikačních, ropných nebo farmaceutických gigantů. A v České televizi nebo Nově o tom nepadlo ani slovo.

Události ani Televizní noviny se akvizici nevěnovaly. Na ČT zato dali prostor českým filmům na Berlinale, na Nově zavítali do zoo podívat se na pelikány. Druhá televize zprávu ignorovala také na webu tn.cz, na Kavčích horách alespoň přetiskli agenturní text od ČTK.

Aby se videohry dostaly do „prime timu“, museli by policisté najít disk s GTA u nějakého vraha. To se pak do televize vyjádří psychologové, že existuje souvislost mezi střílením v ulicích a na monitoru. Takové příběhy jsou hodné pozornosti. Že dochází k multimiliardovým obchodům v oboru, který ovlivňuje skoro polovinu planety, to do televize nepatří.

Čísla jsem si nevycucal z prstu já, tvrdí to často citovaná agentura Newzoo sledující herní byznys. Podle jejích odhadů je na světě tři miliardy hráčů. Kromě konzolistů a těch s PC do toho počítá i lidi hrající Candy Crush na mobilu. Hry na smartphonech a tabletech mají 2,8 miliardy uživatelů. V roce 2020 dosáhly tržby z videoher 180 miliard dolarů, tvrdí IDC.



Videoherní tržby za rok 2021 by měly pokořit již 200 miliard dolarů (zdroj: App Annie / IDC)

To už je mnohem víc než u filmů. V rekordním roce 2019 se podle MPAA poprvé podařilo z kin, domácích nosičů a streamingu utržit celosvětově přes 100 miliard dolarů (konkrétně 101). Rozpočty na vývoj, resp. natáčení jsou dnes také podobné. Nové hry od Rockstar Games jsou stejně očekávané jako snímky od Spielberga. Přesto je filmům věnováno v médiích – tedy především těch českých – neporovnatelně více prostoru.

Jasně, na ČT byli za průkopníky s pořadem Game Page v době, kdy většina dnešních herních youtuberů ještě ani nebyla na světě. Dnes se ale tématu systematicky nijak nevěnuje, nepočítáme-li dětský pořad DVA3. ČRo zachraňuje čest veřejnoprávních médií podcastem Quest, který je skutečně pro hráče, nikoliv jen „o hrách“. Po komerčních stanicích takovou rozmanitost očekávat ani nemůžeme, Re-Play na Primě je ale tou pověstnou výjimkou potvrzující pravidlo.

České hry jsou víc než český film

Zůstaňme ještě u té kinematografie. Asi nebudu přehánět, když řeknu, že české filmy v zahraničí nikoho nezajímají. Sem tam zaznamenáme úspěch artových titulů na festivalech, snímky oscarových parametrů u nás ale nevznikají. Mainstreamové hity zase nemají ohlas. Kdo v Evropě zná Ženy v běhu, třetí nejnavštěvovanější porevoluční film?

Zvuk české herní scény je mnohem silnější. Podle GDA u nás loni fungovalo 118 studií (většina ale malých, do 10 členů) a celkové tržby přesáhly pět miliard korun. Tuzemské hry pravidelně sbírají evropská i celosvětová ocenění. Stále se také rozšiřuje seznam titulů s více než milionem prodaných kusů, což se v oboru považuje za velký úspěch.

Vavříny jsou vábničkou i pro zahraniční investory. Oculus/Facebook v roce 2019 koupil Beat Games, pod jehož vedením se z Beat Saberu „povinná výbava“ všech VR brýlí. Ve stejném roce pod křídly THQ Nordicu skončil Warhorse, od něhož každou chvílí očekáváme oznámení druhého dílu středověkého RPG Kingdom Come. Loni v Česku lovil i Tencent, druhá největší videherní firma světa, když koupila podíl v Bohemii Interactive.

Pro tuzemské televize jsou ale hry pořád méně atraktivní téma než černá kronika, zvířátka a problémy vlekařů. Co přesně by se muselo stát, aby se o hrách více mluvilo? Chybí cílová skupina? Těžko, když hraje každý druhý a na obrazovkách se věnují i okrajovějším tématům. Chybí erudovaní redaktoři? Těžko, když už vyrostla generace novinářů odkojená gamepady. Vždyť už i stát si všiml, že existují videohry a hodlá je podporovat podobně jako filmovou tvorbu.

O to úžasnější je, že tuzemská videoherní scéna dokázala vyrůst i bez veřejných dotací nebo zájmu televizních kamer. A že Česku dělá v zahraničí lepší reklamu než Karel Gott a Jan Svěrák dohromady.