České stopy ve vesmíru. Vybíráme úspěšné vesmírné projekty s českými kořeny

Měření radiace ve vesmíru

Nejčerstvější misí, na které pomáhaly české technologie, byla mise Polaris Dawn. Z kosmodromu na Floridě odstartovala 10. září v lodi Crew Dragon čtveřice astronautů, na které čekala řada úkolů. Mezi těmi hlavními byl pokus o historicky první komerční výstup do volného kosmického prostoru.

Crew Dragon se na své cestě potýkala mimo jiné i s intenzivními dávkami radiace, které mohly ohrozit posádku i vybavení lodi. Záření bude na palubě měřit zařízení HERA, který vyvinul americký Národní úřad pro vesmír a letectví (NASA). HERA funguje díky integraci modulu s čipem Timepix, který vyrábí česká společnost ADVACAM. „Radiační kamery s nízkou spotřebou energie mohou škodám pomoci zabránit. Dokážou sledovat každou částici a určit její typ a energii. Data také pomohou lépe popsat dopady radiace na člověka při pobytu ve vysoké vzdálenosti od Země,“ uvedla česká firma v prohlášení.

Teleskop QUVIK

Velké očekávání ve světě budí česká vědecká mise QUVIK, za kterou stojí Výzkumný a zkušební letecký ústav. Cílem projektu družice QUVIK (Quick Ultra-Violet Kilonovae Surveyor) je připravit první český vesmírný dalekohled, optimalizovaný na ultrafialovou část spektra. Jeho úkolem bude sledovat srážky neutronových hvězd, případně neutronové hvězdy a černé díry. Pozorování mohou prozradit mnoho mimo jiné o vzniku prvků těžších než železo, které při srážkách vznikají. Mezi ně patří například zlato nebo platina. „Tento projekt je světově unikátní a umožní i to, že Česká republika bude poskytovat pozorovací čas světové vědecké komunitě stejnou formou, jako je to běžné u Hubblova nebo Webbova vesmírného teleskopu. Již nyní tento projekt budí zájem po celém světě,“ popsal ředitel Odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva dopravy Václav Kobera. Do vesmíru by se teleskop měl dostat v roce 2028.