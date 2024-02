České dráhy zrychlí palubní internet. Do 195 vozů nasadí 5G a Wi-Fi 5

ČD – Telematika dodá pro mateřské České dráhy nové síťové vybavení. Nahradí první generaci routerů a nahradí je novými jednotkami postavenými na standardu Wi-Fi 5 (802.11ac).

Součástí jsou také modemy pro mobilní sítě s podporou 5G a frekvencí od 700 do 2600 MHz. Po cestě se vždy využije tak nejdostupnější a nejvýhodnější technologie. Mobilní síť pro České dráhy od roku 2020 dodávají O2 a T-Mobile.

„Vážíme si toho, že se můžeme podílet na vylepšení funkčnosti Wi-Fi sítí ve vlacích Českých drah. Nově instalovaná zařízení podporují sítě nové generace a budou schopna dlouho držet krok s dobou. Například maximální rychlost připojení nových routerů až 5,5 Gb/s vysoce přesahuje momentální možnosti pozemní infrastruktury, takže nehrozí, že by routery rychle zastaraly. K cestujícím se bude internet šířit na frekvencích 2,4 i 5 GHz skrze standard Wi-Fi 5 s možností budoucího vylepšení na Wi-Fi 6,“ říká Jan Hobza, předseda představenstva ČD – Telematiky.

Nové vybavení zamíří do 131 rychlíkových vozů řad Apee, Bdmpee, Ampz, Bhmpz, Bdmpz a Bmz241 a 245. Dále do 49 vozů v sedmi jednotkách Railjet. A pak do 3 řídicích a 12 patrových vozů Pražské integrované dopravy. Rychlejší internet tak zamíří mj. do vlaků EuroCity a InterCity Berliner, Metropolitan, Jižní expres, Západní expres, Bavorský expres a také na rychlíky Berounka nebo Slovácký expres.