České domácnosti už mají přístup i k 10Gb/s přípojkám. Novým standardem je 2Gb/s internet

Donedávna měla nejrychlejší běžně dostupná internetová připojení rychlost 1 Gb/s, od letoška ale začali poskytovatelé nabízet i dvakrát rychlejší linky. Tarify o rychlostech 2 Gb/s postupně uvádějí spíš menší společnosti.

Na jaře s tím začala Poda, která si za linku 2000/500 Mb/s účtuje 520 Kč měsíčně. Na to navázalo Grape SC s rychlostí 2000/1000 Mb/s za 499 Kč. ÚVT si za stejné rychlosti účtuje 749 Kč. TrioNet má symetrických 2000 Mb/s za 450 Kč.

Několik poskytovatelů ale domácnosti umí na základě smluv na míru připojit i rychlostmi 10 Gb/s. Je to právě zmíněný mělnický TrioNet, který by chtěl do budoucna nabídnout i symetrických 5 Gb/s. Vedle něj ale 10Gb/s linku umí zřídit třeba také mostecký Softex, v Adamově to chystá Ada-Net.

Takto rychlý internet byl v Česku obvykle dostupný jen pro firmy, až nyní se postupně tyto možnosti rozšiřují i do domácností. Na Slovensku jsou už dál. Antik Telecom již veřejně nabízí 10 Gb/s v obou směrech za 18 eur (440 Kč) v několika tisících domácnostech. Pokrývá tak sídliště v Košicích, tento týden oznámil rozšíření i do Bratislavy.