České Certoo ověří pomocí blockchainu existenci digitálního dokumentu. Jedno ověření máte zdarma

Co je to blockchain

Blockchain je speciální typ databázové architektury. Oproti těm běžným se liší v tom, že jednotlivé zápisy na sebe matematicky navazují jako řetěz bloků (block + chain), takže je nelze dodatečně měnit. Co se jednou zapíše do blockchainu, to již nelze vzít zpět. Právě proto se blockchain používá jako obří účetní kniha transakcí v kryptoměnovém světě, každou z nich totiž můžete vždy zpětně dohledat.

Pokud by k databázi získala přístup nepovolená osoba a pokusila se některý ze zápisů upravit, zhroutí se matematická integrita celého systému a správce systému útok okamžitě odhalí. I z tohoto důvodu je blockchainový model vhodný pro podobné časové značky, které mohou dokládat, že v určitém okamžiku něco platilo – třeba právě existence digitálního dokumentu.