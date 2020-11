Česká vláda zřídila oficiální web o Covid-19. Tohle tu mělo být už na jaře

Probíhající epidemie onemocnění COVID-19 zásadně změnila situaci (nejen) v naší zemi. Aby bylo jasné, jaká opatření jsou aktuálně v platnosti, co dělat v případě nakažení, jak žádat o kompenzace nebo jak je to s cestováním do zahraničí, zřídila česká vláda nový informační web na adrese covid.gov.cz.

Jedná se o přehledný web plný užitečných informací, který bezesporu zaslouží pochvalu, jen je škoda, že jeho zřízení trvalo tak dlouho. Nyní přitom dochází ke tříštění informací, protože doposud úlohu státem provozovaného informačního webu plnily stránky ministerstva zdravotnictví. Mezi ministerstvem a vládou přitom došlo k nedorozumění, protože se nedomluvily na sjednocení komunikace a obě státní instituce zprvu prohlašovaly svůj web za jediný oficiální zdroj informací o státních nařízeních souvisejících s Covid-19.

Dlouhá cesta

Doposud využívané stránky ministerstva zdravotnictví rozhodně nebyly přehledné tak, jak by bylo potřeba. Odpovědi na otázky, jestli smíte uspořádat oslavu narozenin, jak je to s promocemi či kolik lidí se může zúčastnit svatby, byste na nich hledali poměrně složitě, případně úplně marně. Nový vládní web je tedy bezesporu ku prospěchu.

Úkolu na jeho vytvoření se zhostil nejmladší parlamentní poslanec Dominik Feri. Ten původně informoval o zaváděných opatřeních na svém instagramovém účtu. Používal k tomu jednoduchou černo-žlutou grafiku doplněnou stručnými textovými popisky. Pokud ale občan potřeboval vědět, jaká opatření platí v daný den, pak sledování Instagramu zdaleka nestačilo.

V pátek 23. října přišel Feri s návrhem na vybudování portálu za premiérem Andrejem Babišem a vládním zmocněncem Vladimírem Dzurillou. Výsledkem byl souhlas s vybudováním jednotného webu, na kterém měla být srozumitelnou formou vysvětlena všechna opatření.

„Úspěch. Přesvědčil jsem konečně premiéra o nutnosti vytvoření informačního webu. Vznikne pro něj samostatný tým. Ministerstva komunikaci podle Babiše vůbec nezvládají. Tak pomůže opozice. Do 2 týdnů snad bude hotovo.“ reportoval Feri na svém Twitteru.

Přehledně a snad i aktuálně

Tým, který na portálu pracoval, dodržel slíbený termín, a nový web je spuštěný. Najdete na něm dvě hlavní sekce: Životní situace a Aktuální opatření.

Na záložce Životní situace najdete několik desítek témat, které se dále člení na články s podrobnějším popisem. Pokud se tedy chystáte na svatbu či pohřeb, stačí pohlédnout do kategorie Životní události, kde se dozvíte například povolený počet účastníků, ale i další podrobnosti.

Druhá sekce Aktuální opatření přináší výtah toho nejpodstatnějšího z vládních nařízení, roztříděný do přehledných kategorií. Nechybí drobečková navigace, takže si můžete postupně projít vše, co se týká vaší osoby, práce nebo podnikání. K úplné dokonalosti tak nyní chybí asi jen fulltextové vyhledávání.

Technicky nejde o nic složitého, jedná se o jednoduchý web běžící na Drupalu. V tomto případě jde především o to, jaké informace a jakou formou podává. Zatím to vypadá dobře, ale skutečná prospěšnost bude nyní záviset především na tom, jak rychle bude web aktualizován v případě změn.