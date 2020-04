Česká televize spustila výukový web ČT Edu. Obsahuje přes 3 tisíce videí

Česká televize spustila další projekt, který mohou školáci využít ke vzdělávání, zatímco kvůli koronavirové pandemii pobývají doma. Tentokrát jde o výukový web ČT Edu, který obsahuje více než tři tisíce videí rozdělených do dvaceti předmětů, včetně dějepisu, biologie apod. Videa jsou roztříděna i podle stupně vzdělávání.

Stránku ČT Edu sliboval před třemi lety generální ředitel televize Petr Dvořák ve svém kandidátském projevu. Nyní se jeho vize stala skutečností, i když ji musel kvůli současnému nouzovému stavu mírně urychlit.

„Projekt ČT edu jsme původně připravovali pro učitele, aby na jednom místě našli videa pro doplnění svého výkladu. V této mimořádné situaci, kdy učitelé a žáci čelí náročné výuce na dálku, jsme se ale rozhodli, že ČT edu otevřeme nejen učitelům, ale i rodičům a dětem. A to v co nejkratším možném čase, přestože jsme původně měli projekt ještě několik měsíců vyvíjet. V posledních dnech jsme vlastně nonstop pracovali na tom, abychom první verzi ČT edu nabídli už v dubnu,“ popsal Dvořák.

Základní stránka je poměrně jednoduchá a není problém se v ní zorientovat. Česká televize na úvod nabízí tipy, jak s videi, která jsou obvykle dlouhá několik minut, pracovat, a to jak pro učitele, tak pro rodiče. Následně jsou k dispozici kategorie Předškolní, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a Střední škola. Každá obsahuje doporučené předměty pro tuto věkovou skupinu.

Na konci stránky je pak k nalezení několik videí, která představují výběr toho nejlepšího od učitelů, kteří na projektu spolupracují.

„Videa pro ČT edu jsme vybírali s téměř padesátkou zkušených učitelů a odborníků. V návaznosti na rámcové vzdělávací programy i učitelskou praxi jsme je pak zpracovávali tak, aby bylo snadné se v nich orientovat. Nyní tak ČT edu nabízí videa pro víc než dvacet předmětů či oblastí a pro asi dvě stovky různých témat. Je to startovní stav a naším plánem je portál do budoucna rozšiřovat nejen o nová videa, nové předměty, jako je třeba matematika, ale i jiné formáty, například pracovní listy,“ nastínila vedoucí projektu Alžběta Plívová.

Stránka ČT Edu se tak zařadí po bok projektu UčíTelka, který běží každý den na programu ČT2. Skrze něj se mohou děti 1. stupně základní školy učit základní předměty, aby během „koronaprázdnin“ nezahálely. Nejmenší školáci totiž nemohou v takové míře využívat internetovou výuku, což naopak není problém u 2. stupně a středních škol, které mohou namířit na ČT Edu.