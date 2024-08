Česká spořitelna už má AI revoluci za sebou. Práci nikomu nevzala, je to jen nové kladivo (Podcast Živě)

Umělá inteligence nezpůsobila revoluci a za necelé dva roky od spuštění aspoň v České spořitelně ChatGPT nahradilo nula lidí. O proklamované AI revoluci pro Podcast Živě střízlivě mluví Michal Drbohlav, Technology Lead pro George Business.

Neznamená to, že by AI nebyla užitečná. Je to skvělý nástroj, zejména pro seniorní pracovníky. V juniorních rukou může být naopak nebezpečná. Někdy dojde k chybným závěrům, jindy je problém ve špatně položeném dotazu. Často pracuje tiše na pozadí a klienta třeba upozorní, že se za dva měsíce ocitne v platební neschopnosti.

Pořad si poslechněte ve své podcastové aplikaci, případně v přehrávači níže.

