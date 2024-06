Česká síť obchodů funguje bez prodavačů a pokladních. K markování zboží používá RFID štítky

Počátkem dubna jsme vás informovali o neúspěchu Amazonu, který ve svých prodejnách potravin Fresh používal k účtování zakoupeného zboží kamery s počítačovým viděním a umělou inteligenci. Praxe však ukázala velmi špatnou spolehlivost této metody – dle některých zdrojů si AI až v 70 % případů nevěděla rady a s určováním položek jí museli pomáhat pracovníci z Indie.

Amazon tedy raději oznámil přechod na chytré nákupní košíky Dash Cart, které ke skenování zakoupených produktů používají RFID štítky. Tuto technologii využívá již více než rok česká maloobchodní síť s potravinami Minute Shop. Zákazníci v jejích prodejnách nenarazí na prodavače ani pokladní – celý proces od vkládání zboží do tašky, až po vyúčtování a zaplacení je zcela samoobslužný.

Bez registrace to nepůjde

Hned v úvodu musíme konstatovat, že Minute Shop není jediným řetězcem umožňujícím nakupování bez přítomnosti personálu. Na rozdíl od většiny ostatních ale funguje v tomto režimu nepřetržitě, tedy 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, nikoli jen část otevírací doby.

K nakupování je nutné mít v mobilním telefonu aplikaci, která je k dispozici pro zařízení s operačními systémy Android a iOS. Zákazník se před prvním nákupem musí registrovat, což obnáší odsouhlasení zpracování osobních údajů, zadání jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla a hesla.

V dalším kroku je pak nutné ověřit svou identitu vyfocením přední a zadní strany občanského průkazu (kvůli možnosti zakoupení alkoholu) a pořízením fotografie svého obličeje. V našem případě trvalo ověření a schválení účtu necelou hodinu.

Nákup bez prodavačů a pokladních

Po příchodu k prodejně zákazník spustí aplikaci Minute Shop a vybere pobočku, ve které hodlá nakupovat. Následně se na displeji telefonu zobrazí hlášení, že se dveře obchodu otvírají a zákazník může vstoupit dovnitř. U vchodu si pak vezme papírovou nákupní tašku, do které bude vkládat vybrané produkty. Odpadá tak nutnost překládání zakoupeného zboží z košíku na pokladní pás a následně do vlastní či zakoupené tašky.

Mobilní aplikace Minute Shop

Obchody jsou relativně malé (ve srovnání například se supermarkety) a jejich nabídka je do jisté míry omezená. Neseženete zde například čerstvé pečivo prodávané po kusech nebo ovoce a zeleninu s cenou účtovanou dle hmotnosti. V současné době je v nabídce 350 až 450 položek trvanlivého sortimentu, nicméně v blízké době je v plánu rozšíření o zmíněné pečivo, ovoce, zeleninu, balené šunky a časem také o maso.

Obchody jsou relativně malé

V závěru nákupu stačí položit tašku se zbožím na pokladní pás. Ta následně projede tunelem, který naskenuje RFID štítky a vypočítá celkovou hodnotu zakoupených produktů, která se zákazníkovi zobrazí v aplikaci. Následuje potvrzení a zaplacení, které je realizováno přes Peněženku Google nebo Apple Pay, a zákazník může převzít nákup a odejít. Celý proces trvá zhruba jednu minutu.

Jednou ze zásadních výhod proti podobným obchodům je skutečnost, že nákup není nutné markovat pomocí skeneru, kterým se ručně snímají čárové kódy. Veškeré zboží je totiž opatřeno RFID čipy a v prodejnách jsou umístěny neviditelné antény, které je snímají. Prodejna tak nepřenáší práci pokladních na zákazníka a provozovatel má neustálý přehled o tom, které zboží a v jakém množství je potřeba doplnit.

Současnost a budoucnost

Myšlenka bezobslužného nakupování potravin se zrodila v době pandemie onemocnění covid-19. Restrikce týkající se omezení kontaktu osob daly vzniknout tomuto projektu jako možnému řešení, jak efektivně bojovat s pandemií bez nutnosti omezovat či zcela uzavírat obchody.

V současné době jsou v provozu čtyři prodejny – všechny v Praze (konkrétně v Dejvicích, Libni, Letňanech a Nuslích). Tento model však může také velmi dobře fungovat zejména v menších obcích, ze kterých musejí obyvatelé za nákupy dojíždět i několik desítek kilometrů daleko.

V současné době jsou v provozu čtyři prodejny

V plánu je rozšíření samoobslužných prodejen Minute Shop do celé republiky, zejména do malých obcí. Firma Store Invent Automation, která za tímto projektem stojí, hodlá nabízet tento koncept formou franšízingu, kdy by provozovatelem obchodu mohla být například obec nebo místní podnikatel.