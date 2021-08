Česká pošta navázala spolupráci s Wishem. Už má smlouvu i s AliExpressem

Foto: Wish

O něco méně starostí budou mít Češi při nákupech na portálu Wish. Česká pošta informovala, že s ním navázala spolupráci, což v praxi znamená, že lidé objednané zásilky nebudou muset po vlastní ose danit podle nových daňových pravidel, jelikož celou administrativu vyřídí sám obchod. Dohodu, i když odlišnou, má Česká pošta uzavřenou i s čínským tržištěm AliExpress.

Podle státního podniku jde o spolupráci přímo s Wishem, takže by benefity měly plynout skutečně jen pro zákazníky České pošty. Celá věc se týká konce osvobození od DPH drobných mimoevropských zásilek, kdy podle nových pravidel si lidé musí zásilky zdanit sami, jakmile přijdou do Česka. Balíčků z Wishe se to ale díky dohodě týkat nebude, respektive daně za vás vyřídí obchod. Sice je stále zaplatíte, ale odpadne otravná administrativa.

„Při doručení prostřednictvím České pošty tak budou mít zákazníci jistotu, že ze zásilky nebudou muset dodatečně platit daň z přidané hodnoty nebo clo, protože zásilky budou předem propuštěny do volného oběhu v rámci EU,“ popisuje pošta formu spolupráce a dodává, že systém objednávek na Wish zůstává pro Čechy stejný.

V listopadu loňského roku uzavřel podnik dohodu i s nejznámějším asijským megatržištěm AliExpressem. Ta se ale minimálně v první fázi netýkala daní, nýbrž rychlejšího doručování. Česká pošta slibovala, že balíčky zvládne díky celnímu překladišti v Belgii dostat do Česka do deseti dnů, jenže realita se nakonec ukázala jako jiná. Pošta pak raději zprávu ze svého webu smazala.

Mimochodem, ani u AliExpressu nemusíte balíky danit sami. Obchod po nástupu nových podmínek, které ještě v Česku nejsou oficiálně schváleny, protože Senát novelu vrátil Poslanecké sněmovně, začal do zboží při evropské adrese DPH automaticky připočítat a danění provádí skrze své evropské daňové partnery.