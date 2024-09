Česká pošta nabízí domovní boxy. Do schránek doručí balíky, i když nejste doma

Na jaře mohli požádat o domovní boxy Balíkovny správci bytových domů, teď se nabídka rozšířila i pro ty rodinné. Česká pošta ve spolupráci s BOOTIQ začala nabízet menší kovové uzamykatelné schránky všem, kdo o to požádají.

V e-shopu jsou dva typy. Menší box za 6290 Kč s rozměry 44 × 44 × 35 cm a větší za 6990 Kč s rozměry 52 × 60 × 44 cm, oba s nosností až 30 kg. Schránku tvoří milimetr tenký pozinkovaný nýtovaný plech s antracitovým lakem, který má odolat větru, dešti i UV záření. Česká pošta na plášť poskytuje sedmiletou záruku. Boxy lze přišroubovat na zeď, plot nebo připevnit k zemi.

Schránka nevyžaduje napájení ze sítě, není totiž tak chytrá, jak jsme doufali. Má totiž jen elektronický zámek na čtyřčíselný PIN, nedá se nijak ovládat mobilem, nehlásí otevření ani nic podobného. V zámku jsou čtyři tužkové (AA) baterky, které mají vydržet šest až dvanáct měsíců. Jakmile bude energie docházet, schránka začne při otevření pípat. Nízké napětí indikuje i modrá dioda. Zámek obsahuje také USB-C pro nouzové napájení, pokud by se baterky vybily.

Do schránky lze posílat všechny zásilky, které e-shopy apod. mohou adresovat do Balíkovny nebo jako Balík do ruky. Kurýrovi ale musíte předem poslat PIN. To může být někdy problém, pokud vám pošťák pár minut před doručením napíše SMS, že se blíží.

Schránku také nelze sdílet jako „osobní alzabox“. Pošťák totiž bude moci doručit balík jen v případě, že adresát je na stejné adrese jako box. Na druhou stranu ale pošta uvádí, že kamarádům a sousedům můžete udělit přístup, takže jim řeknete PIN a sami jim do schránky něco dáte. Nebo PIN sdělíte kurýrům jiných společností a oni tam balíček vloží.

Žádné jednorázové přístupy tam ale nefungují, takže PIN byste měli často vyměnit, když už jej bude znát tolik lidí. Bez té chytré nadstavby a internetu je ten domovní box zkrátka hodně nedopečená záležitost. Na trhu jsou i mnohem lépe vybavené schránky jako My-Box nebo FurtudoBox, které lze spravovat i na dálku.