Česká modelka už nebude stárnout. Eva Herzigová má digitální klon MetaHuman

Eva Herzigová je další celebritou, která má realistického virtuálního avatara, který se bude moci producírovat v metaversu nebo fyzickém světě prostřednictvím hologramů. Společnost Dimension Studio zabývající se propojování virtuální a skutečné reality totiž českou modelku převedla do podoby MetaHuman.

Nástroj od Epic Games využívá Unreal Engine k tvorbě digitálních bytostí, se kterými pak držitelé práv mohou dělat cokoliv. V případě modelky se přímo nabízí to, že může být na více místech současně, lze ji měnit makeup, účes nebo oblékat do nových šatů.

„Proces zrození mého metačlověka byl neuvěřitelný, je to skutečně mateřský zážitek vytvářet každý můj aspekt. Moje kůže a kosti, způsob, jakým se hýbu, mračím, usmívám. A zároveň lze vše změnit pouhým stiskem tlačítka nebo tažením myši: můj vzhled, úsměv, pozadí i věk. Můj metačlověk může odjet do práce, nechat se fotografovat a stylizovat těmi nejúžasnějšími kreativními mozky. Dnes mohu být v Londýně, Paříži, Miláně a New Yorku, a přitom doma vařit večeři se svými dětmi,“ říká Herzigová.

Dimension Studio pomocí soustavy 70 kamer detailně nasnímalo její postavu i tvář, údajně také zachytilo její charakteristickou chůzi. Výsledek je ale pořád trochu rozpačitý. Statické snímky sice připomínají (retušovanou) fotografii, avšak video ukazuje podivnou strnulost a umělohmotnost. Zkrátka to, čemu se v oboru říká uncanny valley. Na videohru dobré, člověka ale neoklame, spíš trochu děsí.

Avatara pomocí systému MetaHuman si už nechali vytvořit třeba také fotbalista Neymar, basketbalista Luka Dončić nebo zpěvačka Aya Nakamura. V Číně takto generují úplně nové celebrity, neexistující bytosti s vlastní tváří, hlasem a profily na sociálních sítích. Už dva roky tam působí počítačem stvořená influencerka Ayayi.