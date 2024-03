Česká hymna jako od Nirvany, rapová verze Máchova Máje… Generátor hudby Suno.ai musíte slyšet, jinak neuvěříte

Suno.ai minulý týden dala i neplatícím uživatelům na hraní novou verzi v3 svého generátoru hudby, který na požádání vytvoří až dvouminutovou skladbu v zadaném stylu se zadaným textem, klidně i v češtině.

O tomto projektu jsme už dříve psali, nová verze jej ale posouvá z fáze milého experimentu do docela schopného nástroje na tvorbu AI hudby. Samozřejmě stále není bez chyb, ale už to občas generuje výsledky (orchestrální soundtrack, dada EDM, atmosférická balada), které byste klidně v rádiu přešli bez povšimnutí, že za nimi stojí AI.

Přes víkend se tvorba v Suno v3 nastartovala a lidé začali pátrat, co vlastně tento nový engine dokáže. Citelně se zlepšila podpora češtiny, takže se začaly objevovat zajímavé experimenty. Adam Javůrek se na Twitteru pochlubil vláknem svých experimentů.

Delší dobu s placenou verzí V3 a předchozí V2 hraje Miroslav Hlavička (Scalex), který své experimenty vydává na Soundcloudu, jako třeba nigérijskou verzi oblíbené pohádkové Statistiky:

Scalex nám potvrdil, co si ostatně sami při testování na českých textech všimnete, jak jim chvilku trvá, než naskočí český přízvuk:

Ta AI jede po jednotlivých slovech a vyslovuje je tak, jak si myslí, že to má být. A než zjistí, že je to čeština, tak to chvíli trvá. U té Statistiky je první verš „Je statisticky dokázáno“ a AI si vždy myslela, že to „Je“ je francouzština a četl to „Že“. Pak přišlo „statisticky“, to přečetl anglicky, tedy zhruba „stetystyky“ a potom „dokázáno“, a to řekl s velmi balkánským přízvukem.

Podpora češtiny je v nové verzi mnohem kolísavější co do přízvuku, ale současně mnohem intonačně bohatší. České písně tak zní často ve velmi využitelných verzích. Velmi dobře se dá Suno.ai využívat na zhudebňování známých básní, nejlépe z pohledu copyrightu od spolehlivě mrtvých autorů. Třeba takový Máj od Karla Hynka Máchy jako rap (via @tomulinek) má zajímavý potenciál.

V rámci testů jsem zkusil naši hymnu v různých stylech a některé zní opravdu použitelně. Poslechněte si Kde domov můj jako: irská lidová, grunge, svižně na harmoniku, bluegrass, pomalé blues nebo klidně i K-Pop.

Pro vaše experimentování si v textu písně označte sloky pomocí [verse] a refrén pomocí [chorus], můžete zkusit do těch hranatých závorek dávat i pokyny jako intro, či požadovaný styl sóla, ne vždy ale na to bere Suno.ai zřetel. Prostě si hrajte a zkoušejte. Můžete samozřejmě zkoušet libovolné texty, psát si vlastní, nebo si rovnou pomocí AI vygenerovat verše podle zadání.

V rámci bezplatného účtu máte 50 kreditů, které se obnovují každý den a to vám stačí na pět generování skladeb podle zadání, přičemž každé generování vytvoří dvě varianty skladby. Celkem tedy denně můžete vytvořit až deset skladeb. Kredity můžete využít i na prodloužení těch již vygenerovaných nad standardní limit dvou minut.

Suno.ai dnes nabírá pozornost a byť rozhodně není geniální, klasičtí muzikanti by měli minimálně zpozornět. Zatím jsme stále ve fázi „hraní si“, Suno.ai má jen omezené možnosti ovlivňování výsledku a stejné zadání generuje velmi rozdílné výsledky. Chybí možnost opravy a přegenerování jen části skladby či přenesení nějakého stylu z existující nahrávky.

Jsme tedy ve fázi, kde byly AI pro generování obrazů zhruba před rokem, generovaná hudba zatím dokáže snad nahradit krátké skladby třeba pro podkresovou hudbu a k dokonalosti má daleko. Stejně jako v jiných oblastech AI se ale dá předpokládat, nikoli že AI nahradí skladatele, ale že skladatelé využívající AI budou komerčně úspěšnější. A stejně jako tomu už je dnes v obrazech, tam kde bude stačit AI hudba, nebude potřeba platit skladatele či licenční poplatky za stávající skladby.