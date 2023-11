Česká firma mySASY uspěla u sportovců. Teď se s náramkem Elonga vrhne na prodlužování aktivního života

Česká firma mySASY si stejnojmenným produktem získala sportovce, kteří chtějí trénovat na profesionální úrovni. Na základě měření hrudním pásem dokáže systém mySASY určit aktuální stav těla. Používá k tomu metodu spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV), což dříve znamenalo návštěvu specializovaného pracoviště a 20 minut měření. mySASY to umí v domácích podmínkách a díky AI se povedlo zkrátit proces na tři minuty.

Měří se každé ráno a podle zjištěných změn dokáže aplikace doporučit, jestli je v zájmu růstu kondice ten den lepší nasadit tvrdou zátěž, jen lehký regenerační trénink, nebo raději úplně vysadit (třeba protože se blíží nemoc).

Nová kapitola: Elonga

Nový produkt Elonga využívá stejné vědecké metody, ale míří na širokou veřejnost. Na lidi, kteří sportují na amatérské úrovni, ale i na kardiaky, diabetiky, osoby s vysokým krevním tlakem, pacienty s dalšími civilizačními nemocemi a kohokoliv, kdo má zájem sledovat stav svého těla. Elonga se veze na trendu longevity, tedy prodlužování aktivního lidského života.



mySASY měří pomocí hrudního pásu, Elonga používá tento pásek na ruku, což je další krok k většímu uživatelskému komfortu.

Po stažení aplikace Elonga (Android, Apple iOS) odpoví uživatel několik základních otázek o svém životním stylu. Připojí k mobilu snímač a každé ráno se změří. V aplikaci poté sleduje hodnocení aktuálního i dlouhodobého stavu organismu a dostává upozornění na zdravotní rizika. Pro ty nejvíce fyzicky aktivní umí navíc Elonga stanovit fyzickou zátěž, která je pro tělo největším přínosem. Nastaví dlouhodobý maximálně efektivní pohybový program na míru, který uživatele posouvá kupředu bez rizika zranění nebo vyčerpání.

„Naše vize je, aby se Elonga stala každodenním společníkem pro každého, kdo má zájem starat se o své zdraví,“ doplňuje Vojta Hlavenka, CEO společnosti mySASY a spoluzakladatel produktu Elonga.

Letos výhodněji, pak...

Snímač Elonga (pásek na ruku) lze objednat na elonga.com za 1890 Kč. Do konce roku si ke snímači mohou zájemci předplatit aplikaci zdarma a doživotně. Tisková zpráva to doslovně nezmiňuje, ale pak Elonga patrně přejde na předplatné (podobně je to u mySASY).