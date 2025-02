Česká firma bude exkluzivně dodávat továrny na umělou inteligenci od Nvidie do celé východní Evropy

Zakladatel a výkonný ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang v polovině loňského roku na veletrhu Computex na Tchaj-wanu představil jednu z budoucích cest rozvoje podniku, který je díky čipům v čele rozvoje umělé inteligence (AI). Huang tehdy v Tchaj-peji prezentoval koncept takzvaných továren umělé inteligence (AI Factories). Jde o velké bloky serverů s čipy Nvidia, které lze modulárně skládat do obrovských datacenter. Nvidia nyní uvádí tuto vizi do praxe. Podle informací e15 se tak stane i díky českému partnerovi, který bude tento koncept exkluzivně realizovat v celé východní Evropě.

AI továrny mohou mít různou velikost. Nejmenší jednotkou je serverový rozvaděč, obsahující 248 čipů Nvidia B200, což je aktuálně to „nejrychlejší“, co Nvidia nabízí. Jeden takový čip stojí výrazně přes milion korun. Tyto rozvaděče lze v podstatě neomezeně skládat do velkých celků, zabírajících celá datová centra. Nvidia pro tyto účely mimo jiné koupila několik společností, včetně izraelských Mellanox a Run:ai.

Nvidia tyto stavební jednotky či bloky označuje jménem SuperPod. Jejich prodeje se postupně rozjíždí skrze regionální partnery. Tím se ve východní Evropě stala pražská společnost M Computers, která Nvidii v oblasti AI čipů zastupuje dlouhodobě. M Computers má být jediným partnerem v této oblasti.