Česká armáda a univerzity se chystají na revoluci v informatice. Zakázku na kvantové počítače získala IBM

V pražských prostorách ČVUT příští týden nastane velká sláva. Několik tuzemských univerzit tam podepíše smlouvu o zapojení do uskupení, které získá přístup k nejvýkonnějším kvantovým počítačům světa. Velkou část peněz na to poskytne ministerstvo obrany. Kvantové stroje fungují zcela odlišně než současné počítače a slibují přinést revoluci v řadě oborů včetně prolomení v současnosti používaných standardních šifer. Armády a tajné služby světových velmocí se proto snaží včas do oboru naskočit. Česko rovněž hlásí ambice, samozřejmě odpovídající jeho velikosti.

Kvantové počítače na rozdíl od těch běžných zpracovávají informace pomocí stavů atomů a kvantové mechaniky. Lidstvo je ještě roky od vybudování skutečně komplexního kvantového stroje, už nyní ale existuje několik společností dodávající základní modely o desítkách výpočetních párů, takzvaných qubitů. Kvantové počítače slibují řešit některé operace mnohonásobně rychleji než ty současné. Slibována je revoluce ve vývoji léků, protože chemici získají možnost počítat chemické procesy. A kvantový stroj zřejmě skoro okamžitě rozlouskne dnes běžně používané šifry a změní podobu bezpečnosti a válčení.

Pražské ČVUT chce začít připravovat nové generace odborníků na tuto oblast. Nově otevírá magisterský obor kvantová informatika a zájemce láká na to, že se mohou podílet na revoluci v této oblasti. Tomu loni předcházelo podepsání smlouvy s americkou společností IBM, která je aktuálně zřejmě největším výrobcem kvantových strojů na světě. IBM české technice poskytla k těmto počítačům vzdálený cloudový přístup. Mluvčí ČVUT Kateřina Veselá sdělila, že v rámci školy využívání strojů IBM neustále roste. „Co se týče rychlosti náběhu, pohybujeme se (v kontextu světa) mezi naprostými premianty,“ uvedla.