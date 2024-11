Češi zaujali chytrou kabelkou IRMA. Má unikátní design, nabije mobil a odradí případného násilníka

Z pražského hardware akcelerátoru PrusaLab vzešel další zajímavý projekt. V minulosti to byla třeba cyklistická sedla vyráběná pomocí 3D tisku, teď je to chytrá kabelka IRMA (www.irmagard.com), která v sobě kombinuje design, technologie a touhu zlepšit bezpečnost žen pohybujících se městem.

Bezpečnostní prvky: Výkonný alarm a silné LED světlo zvyšují komfort majitelky při pohybu městem ve večerních hodinách. Obojí je možné aktivovat jednoduchou akcí bez nutnosti otevírat kabelku. Integrovaný je pasivní tracker alá airtag a v budoucnu se přidá aktivní GPS tracker.

Integrovaná nabíječka udržuje telefon vždy připravený k použití. Nemá váš telefon bezdrát? Tak nabijete obyčejným kabelem USB-C. Přizpůsobitelný design: Šasi je hliníkové, vyměnitelné skořepiny a řemínky/rukojetě umožňují přizpůsobit vzhled kabelky.

Šasi je hliníkové, vyměnitelné skořepiny a řemínky/rukojetě umožňují přizpůsobit vzhled kabelky. Modularita. Kabelka je navržena tak, aby bylo snadné vyměnit boční kapsy podle aktuální potřeby či nálady. V budoucnu se počítá s dalšími moduly, jako jsou reproduktor (nebo bentobox) a také limitované edice bočních kapes, které budou vznikat ve spolupráci s významnými návrháři, designéry a umělci

Konstruktéři IRMA se zaměřovali na UX detaily, jako jsou intuitivní ovládání režimů nabíjení (a nevybíjení), nebo zpětná vazba při otevření kabelky. „IRMA je skvělým příkladem, jak mohou technologické inovace a promyšlený design společně vytvořit produkt, který zaujme na první pohled a nabízí skutečnou přidanou hodnotu,“ říká Josef Průša, zakladatel Prusa Research a PrusaLabu, k uvedení kabelky na trh.



První edice má 66 kusů a provedení All black.



...ale pak v sériové výrobě by to měla být přehlídka barev a materiálů.

Za návrhem stojí české designérské duo Klára Šmakalová a Jakub Stedina. Klára, zakladatelka módní značky Akari, má dlouholeté zkušenosti v módním průmyslu, kde se zaměřuje na dámské oblečení a doplňky s důrazem na osobitý styl a kvalitu zpracování. Jakub je uznávaný průmyslový designér a dvojnásobný držitel prestižního ocenění Red Dot Design Award. Do projektu přináší technické znalosti a zkušenosti s vývojem produktů na míru.

PrusaLab hardware akcelerátor poskytl týmu IRMA komplexní podporu zahrnující zkušený vývojový tým, technologické zázemí (3D tisk, laserové řezání, CNC obrábění a další technologie umožnily rychlé prototypování), odborné konzultace a přístup k pokročilým výrobním technologiím. Josef Průša se pak rozhodl investovat do projektu jednotky milionů korun, které umožnily zahájit sériovou výrobu a připravit produkt na trh.



IRMA má velké plány na přidávání dalších modulů.

Sériová výroba začne na jaře 2025, ale už teď jde do prodeje First edition IRMA All black. Stojí 19 666 Kč a součástí je členství v Club 66, které mj. zaručí, že členové zdarma dostanou všechny upgrady, které firma představí v následujících dvou letech. Naživo si kabelku můžete prohlédnout v Ones Concept Design na pražském Újezdě.