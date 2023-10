Češi dojí Slunce. Jak si vedla fotovoltaika v Česku v prvním pololetí roku 2023

Za první pololetí roku 2023 bylo připojeno téměř o sedmdesát procent víc fotovoltaiky než za celý předchozí rok. Nové solární zdroje by tak na konci letoška měly v součtu překonat hranici 1 GWp. Vyplývá to z dat zveřejněných Solární asociací.

Od začátku roku bylo do jeho poloviny podle Solární asociace do sítě úspěšně připojeno 45 197 solárních elektráren, jejichž celkový výkon dosahuje impozantních 487 MWp. Růst nadále táhnou domácnosti, celkem bylo proplaceno 31 555 žádostí z dotačního programu Nová zelená úsporám. Nadále roste zájem lidí o akumulaci energie, skoro 95 % letos připojených domácích elektráren je vybaveno bateriemi.

Zájem o větší zdroje

Kromě malých elektráren začínají vznikat i rozsáhlejší projekty, ať už jde o střešní elektrárny s výkonem nad 100 kWp, nebo o velké pozemní zdroje na jinak nevyužitelných plochách. Zatímco drtivou většinu co do počtu instalací tvoří elektrárny do 10 kWp na rodinných domech, pouhých 13 nových elektráren s výkonem nad 1 MWp přispělo k celkovému přidanému výkonu celými deseti procenty.