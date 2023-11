Češi chtějí být u vzniku evropského procesoru za miliardu eur. Má nahradit Intel a AMD

Brněnská společnost Codasip se plánuje zapojit do vývoje výkonného evropského procesoru za zhruba miliardu eur. Projekt má ambici vytvořit alternativu americkým dodavatelům a umožnit starému kontinentu alespoň částečnou technologickou samostatnost. Konsorcium, jehož jsou Brňané součástí, už podle informací e15 podalo nabídku Evropské komisi, která projekt zaštiťuje.

Dohled nad vývojem procesoru má na starost organizace EuroHPC, která buduje síť superpočítačů a kvantových strojů sloužících zdejší vědě, průmyslu nebo farmacii. Chystaný procesor má být v první fázi určený právě pro superpočítače, až následně ho bude možné upravit pro další využití.

Na mušce jsou Intel, AMD a Nvidia

Podle zdrojů e15, které nechtějí být jmenovány, je cílem vytvořit silnou konkurenci pro procesory Intel Xeon a AMD Epyc, které se dnes v superpočítačích a serverech používají. „Snahou je, aby tyto americké firmy byly nahrazeny,“ popsal jeden ze zdrojů.

Prototyp čipu, na němž bude procesor umístěn, má být dostupný na přelomu let 2026 a 2027. Superpočítačové centrum v Barceloně zase v separátním projektu vyvíjí akcelerátor pro umělou inteligenci, tedy alternativu pro zařízení od společnosti Nvidia.

Evropská komise prostřednictvím EuroHPC v první fázi pošle 270 milionů eur, zhruba 6,6 miliardy korun. Do další fáze investuje 700 milionů eur. Vývoj čipů je finančně velmi nákladná věc. Evropský procesor má být vyráběn pomocí sedminanometrového procesu. Analytická společnost Omdia spočítala, že jen návrh takto vyspělého čipu vyjde až na 450 milionů eur.

Do akce se tlačí Brno a Ostrava

Brněnský Codasip se chce na vývoji procesoru podílet například s německou společností Infineon, která dodává čipy do Škody Auto a u českých hranic buduje novou továrnu za 120 miliard korun. Evropské konsorcium nicméně má čip „pouze“ navrhnout a připravit do výroby – tu zajistí nejspíš jihokorejský Samsung nebo tchajwanská TSMC, které disponují potřebnými továrnami. Stejný postup volí i firmy jako Apple, Nvidia a řada dalších.

Za Česko by se mělo později připojit i národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě. To je součástí evropské sítě EuroHPC a bude provozovat jeden ze šesti kvantových počítačů. „Nebyli bychom součástí vývoje procesoru, ale jeho praktického testování,“ upřesňuje ředitel IT4Innovations Vít Vondrák.

Hra o čas

Evropský procesor bude vznikat na technologii RISC-V, což je otevřená alternativa ke komerčnímu formátu ARM. Nedávno schválená regulace Chips Act EU podporující evropský čipový průmysl se z velké části opírá o RISC-V jako o nezávislou technologii. To do snah o čipovou samostatnost vnáší novou konkurenci.

Evropský procesor už nějakou dobu vyvíjí francouzská firma SiPearl, který však staví na technologii ARM. Startup na investicích posbíral 116 milionů eur, mezi investory jsou francouzská vláda, samotný ARM nebo IT společnost Atos. Evropská investiční banka poskytla půjčku 25 milionů eur.

„Hraje se o to, kdo udělá čip jako první a kdo pak bude hlavním dodavatelem do evropských superpočítačů a datových center. Codasip do souboje jako designér čipů na RISC-V vtrhl jako agresivní nový hráč,“ shrnul další ze zdrojů.

Codasip dění nekomentoval. „Naše procesorová jádra používají přes tři miliardy čipů,“ řekl už dříve prezident firmy Karel Masařík. Mezi zákazníky patří Intel. Společnost se angažuje také v dalších evropských projektech a mezi investory má Evropskou radu pro inovace. Codasip spolupracuje také s tuzemskými automobilkami, které na čipovou architekturu RISC-V rovněž přecházejí, například u multimediálních center v autech.