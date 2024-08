Češi budou konkurovat Nvidii, posílají stovky milionů do revoluce AI ve hrách

Když dnes hráči videoher interagují s počítačem řízenými virtuálními postavami, takzvanými NPC, zážitek často není příliš věrohodný. Modely stojí jako tvrdá Y na jednom místě, ve dne, v noci, za bouřky, ve sněhové vánici i v úmorném vedru, a komunikace s nimi se omezuje na to, co postavě napíše scenárista a určí designér. Změnit by to mohl rychle rostoucí obor umělé inteligence (AI), který akceleroval s příchodem OpenAI a ChatGPT. Do oblasti herních postav poháněných AI poslali už stovky milionů korun také Češi a chystají se konkurovat třeba i Nvidii.

Výrazným pokusem v nově se formujícím oboru NPC poháněných umělou inteligencí má být titul AI People od pražské společnosti GoodAI. Tu rozjel Marek Rosa, majitel firmy Keen Software House, která vytvořila globální hit Space Engineers simulující stavbu objektů ve vesmíru. Space Engineers se prodávají po milionech kusů, což Rosovi jako velkému fanouškovi AI umožnilo výdělky investovat do GoodAI. Původně šlo o projekt zabývající se výzkumem obecné umělé inteligence, nyní je ale více rozkročený.

„Celková investice do GoodAI činila více než čtvrt miliardy korun,“ spočítal Rosa pro e15. „Do předprodukce a výzkum a vývoj AI People šlo 66 milionů, v produkční fázi je to aktuálně 50 milionů,“ doplnil.

AI People mají být plnohodnotnou hrou připomínající kupříkladu The Sims. Ovšem s tím rozdílem, že jednotlivé postavy budou řízeny velkým jazykovým modelem, takže mají navodit iluzi toho, že opravdu existují. „Dosáhli jsme toho, že takzvaní agenti spolu interagují, mluví, vnímají prostředí, mají charakter a emoce. Teď je před námi výzva přetvořit tuto technologii v zábavnou hru, kde hráči i agenti budou čelit výzvám a překonávat je,“ popsal Rosa.