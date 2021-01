CES zamíchal pořadím nejrychlejších SSD. Pouští se do nich i nový výrobce

Nováčkem v oboru rychlých flashových úložišť se stane MSI, oblíbený výrobce základních desek, grafických karet a dalšího hardwaru. Firma na CESu prozradila, že připravuje SSD s rychlostmi sekvenčního čtení až 7000 MB/s a zápisu 6900 MB/s.

Bližší informace o dostupnosti, ceně nebo parametrech ale zatím neznáme. MSI jen uvedlo, že kapacity budou do 4 TB, SSD využije tříbitové buňky TLC a odolnost MTBF má být až 1,6 milionu hodin. Podle fotografií navíc dostanou skutečně masivní chladiče.

Kioxia – nástupce Toshiby – pak prezentovala novou řadu XG7, která by měla nabídnout rychlosti až 6300/4600 MB/s a kapacity do 4 TB. Moc toho nevíme ani o novince Kingstonu. Ten představil SSD s tajemným označením Ghost Tree slibující rychlosti 7000 MB/s v obou směrech a taktéž kapacity do 4 TB. Adata navnadila na nový XPG Gammix 70, který si nabídne rekordní čtení 7400 MB/s, zápis ale bude „jen“ 6400 MB/s.

Nejsdílnější byl nakonec Gigabyte, o jehož Aorusu Gen4 7000 jsme už dnes psali. U něj výrobce slibuje čtení 7000 MB/s, zápis 6850 MB/s, známe také hodnoty náhodných přístupů IOPS, spotřebu i to, že používá nový řadič Phison E18. Ten pravděpodobně najdeme i u dalších zmíněných jednotek s výjimkou Kioxie, která používá vlastní čip.

Srovnání nejrychlejších spotřebitelských SSD Model Čtení Zápis Adata XPG Gammix S70 7400 MB/s 6400 MB/s Kingston Ghost Tree 7000 MB/s 7000 MB/s MSI Gaming SSD 7000 MB/s 6900 MB/s Gigabyte Aorus Gen4 7000 7000 MB/s 6850 MB/s WD Black SN850 7000 MB/s 5300 MB/s Samsung 980 Pro 7000 MB/s 5000 MB/s Kioxia XG7 6300 MB/s 4600 MB/s

PS: Žádný z výrobců na CESu nepotvrdil, že by jeho SSD mělo certifikaci pro PlayStation 5. Sony zatím o podpoře dodatečných SSD také mlčí.