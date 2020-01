CES 2020 Innovation Awards: Chytrý hrnec Julie, domácí pivovar, vodíkový dron a další novinky z Las Vegas

Za dveřmi je CES – největší svátek spotřební elektroniky na západ od Aše. Lasvegaská obří hala se návštěvníkům otevře už 7. ledna a v jejím nitru budou moci obdivovat jak rozměrné televizní obrazovky, na které s trochou píle našetří po několika letech usilovné práce, tak armádu gadgetů všeho druhu, jejichž praktické využití sice mnohdy pokulhává, ale zaujmou alespoň svým inovativním přístupem.

Právě do tohoto ranku spadají i novinky každoročních CES Innovation Awards, tedy elektronické výrobky, které organizátory zaujaly pro jejich neotřelý design, poctivý inženýring, anebo prostě proto, že je na trh vypustil, anebo se k tomu teprve chystá, některý ze sponzorů pouštního festivalu.



I když se mnohé inovativní produkty na trhu vůbec neujmou, alespoň ukazují, o co se dnes pokoušejí idea-makeři z počítačových firem

Letošní ročník není výjimkou. Na webu Consumer Electronics Show najdete stovky kusů elektroniky rozřazené do několika desítek kategorií, které do jisté míry definují, co bude k vidění i v samotné hale. Pojďme se na některé z nich podívat.

Best of Innovation

Byť jsou všemožné gadgety rozdělené do několika desítek žánrových kategorií, vládne jim ta nejvyšší – Best of Innovation, která vybírá to nejlepší z nejlepších. Letos zde má svého zástupce i náš Avast, organizátorům se totiž zalíbil systém Omni.

Jedná se o zabezpečení domácí sítě – v podstatě takový síťový antivirus, který však neběží na vašem laptopu nebo stolním počítači, ale na routeru nebo dedikované krabičce. Díky tomu může neustále sledovat tok v síti a varovat vás třeba před tím, pokud zachytí podezřelý vzor chování chytrého televizoru.



Avast Omni je špion, kterého si dobrovolně nasadíte do domácí sítě

A když už jsme u těch síťových prvků, v Las Vegas se zalíbil i Wi-Fi 6 mesh od Zyxelu – Halo Light. Základní krabička podporuje připojení až k 10Gb optické lince a stejně tak 10Gb domácí ethernet po drátu. Po rozmístění satelitů po celém bytě nebo domě pak nabízí bezdrátovou konektivitu na bází 802.11ax. Základna má také ovládací LCD displej, napojení na Amazon Alexa i mobilní aplikaci.



Zyxel Halo Light – 10Gb Wi-Fi 6 mesh

Do užšího výběru se dostal také chytrý hrnec a mixér CookingPal Julia. Julie umí sekat, mixovat, hníst, vážit, emulgovat a vařit ve vodě i páře. Vy se zatím ponoříte do gauče, na ovládacím tabletu zvolíte některý z 500 receptů a necháte se Julií vést.



Julča seká, mixuje, hněte, váží, vaří a zná 500 receptů

Při vaření vzniká odpadní voda a na tu myslí další oceněný projekt – Hydraloop. Ne, s hyperloopem nemá opravdu nic společného, jedná se totiž o domácí čističku odpadních vod, která vypadá jako jakýsi plochý a stylový bojler. Hydraloop slibuje recyklaci až 85 % použité vody v domácnosti a díky tomu snížení spotřeby pitné vody o 45 %.



Vaše splašky, naše práce. Hydraloop recykluje až 85 % spotřebované vody v domácnosti.

Přesuňme se do garáže a do nitra automobilů. Na tomto poli byl totiž pro změnu oceněn německý Bosch a jeho 3D Display pro palubní desky. Inženýři vyrobili holografický zobrazovač, který umí vytvářet trojrozměrný dojem a jednoduchými barvami do prostoru promítne třeba klíčovou signalizaci, pokud bude s vozem něco v nepořádku, anebo nastane nějaká nepříjemnost při strastiplné jízdě skrze Ťokův průsmyk.



Výstražný trojúhelník od Bosche se zobrazí díky holografickému efektu nad palubní deskou

A když už jsme u těch 3D hraček, musíme zmínit ještě 3D Semantic Cameru od Outsightu. I ta zvítězila v kategorii Best of Innovations, protože je vedle běžného optického čidla vybavená ještě přesným laserovým dálkoměrem, spektrometrem a výkonným procesorem.



Kamera, laser, spektroskop a A.I. v jednom analyzuje kolemjdoucí skoro až na kost

Co to znamená v praxi? Když si ji namontujete na stěnu svého domku, nejen že nahraje plížícího se vetřelce, ale také jej s centimetrovou přesností lokalizuje v prostoru a spektrometr odhadne, z jakého materiálu je vyrobená ta jeho laciná bunda. Zapojení A.I. se pak postará o vyhledání jeho obličeje v databázi. Špičková kamera, ze které jde ale zároveň tak trochu i strach, je pochopitelně primárně určená pro letištní haly, chytrá města a velké provozy.



Atmosic M3 se chlubí, že je nejúspornější Bluetooth 5 čipem na světě

Výčet těch nejlepších inovativních výrobků uzavřeme jedním drobným čipem, který by se vám bez problému vešel na prst ruky. Jmenuje se se Atmosic M3 a jedná se o SoC s podporou Bluetooth 5, který slibuje o několik řádů menší spotřebu elektrické energie než ostatní BT systémy na trhu.

Díky tomu jej může po celou dobu jeho životnosti pohánět maličká baterie, anebo jiný zdroj energie – třeba indukce z okolního rádiového signálu (obdoba RFID/NFC). Určení? Chytrá města, domácnosti, automobily a vše další, kam lze umístit věčné majáky – beacony, které zareagují, když se k nim přiblížíte třeba s mobilem, chytrými hodinkami apod.

Tak, tolik tedy to nejlepší a v dalších kapitolách se podíváme na několik vybraných novinek z ranku sportovní elektroniky, dronů, 3D tiskáren i několika počítačových periferií.