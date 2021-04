Červnový útěk z Google Photos bude zatraceně těžký. Opravdová alternativa totiž neexistuje

Půl roku uteklo jako nic a fotografové, kteří své výcvaky už v roce 2006 svěřili Googlu, se budou muset definitivně rozhodnout, co dál. Jak totiž firma slíbila už loni na podzim, počínaje 1. červnem ukončí neomezené nahrávání fotografii a videa na službu Fotky – Photos.

To znamená, že od tohoto data budou nové fotografie a videa ukusovat z kapacity společného úložiště. Základní bezplatná verze nabízí pouze 15 GB, takže člověk zvyklý na fotografování prakticky čehokoliv v průběhu dne a automatické archivování na Fotkách zaplní kvótu docela rychle a bude si muset přikoupit větší prostor.

Pokud chcete mít Fotky i nadále neomezené, splašte někde telefon Pixel nejvýše do loňské verze 5. Jeho majitelé budou mít nahrávání snímků z mobilu i nadále neomezené.

Google dnes nabízí společné úložiště pro běžné smrtelníky One v několika tarifech, přičemž ten nejnižší za 60 korun měsíčně disponuje 100 GB pro fotky, Gmail a obecné synchronizované úložiště Disk. Ani to však nebude náruživým fotografům stačit.

Pokud vám jde o gigabajty, běžte k Microsoftu

Firma sice v minulosti už několikrát upravila cenovou politiku, takže ti, kteří dříve platili 100GB balíček, získali za stejnou cenu 200 GB, přičemž Google možná přichystá podobnou nabídku i v červnu, aby si na Fotkách udržel co nejvíce duší, nicméně pravdou zůstává, že rozhodně nepatří k nejlevnějším na scéně.



Chcete terabajtový OneDrive a jako bonus aktuální Office? Pak je Office 365 pro rodiny ta nejlepší volba.

Kdybychom totiž balík Fotek a webového disku Drive porovnávali s konkurencí čistě optikou velikosti úložiště, oba hravě strčí do kapsy domácí předplatné Microsoft Office 365 s 1TB úložištěm OneDrive pro každého a s možností rozdělit náklady na vícero osob rodiny. Asi nemusím napovídat, proč jsem použil tu kurzívu, viďte?

Kam utéci z Fotek?

Taková srovnání nicméně kulhají na obě nohy a podobně na tom jsou i ty hordy dalších článků na téma: „Kam přejít z Google Fotek.“ Ono totiž, ruku na srdce, nic dostatečně podobného neexistuje.



Zonerama jako takový český a neomezený Flickr

Možná mi teď namítnete, že webových galerií je tu přece požehnaně počínaje nekonečnou Zoneramou od českého Zoneru, která je ke všemu chytře propojená s fotografickým programem Photo Studio X, no a konče jednou z legend českého internetu Rajče.net, které přežilo všechny pedofilní aféry a jede dál pod křídly Mafry.

Jenže pozor, to bychom se špatně pochopili. Všechny tyto hráče bychom mohli srovnávat s někdejšími Picasa Web Albums, ze kterých Fotky vzešly – tedy s koncepcí klasické webové galerie, do které nahrajete svoje fotky, rozřadíte si je do alb a tradá, máte to všechno online. V tomto směru je třeba právě Zonerama jistě skvělou volbou.

Katalogizuji fotky, tedy jsem

Google Fotky ale přece dělá Fotkami něco úplně jiného: stále dokonalejší detekční neuronové sítě, které dnem a nocí přežvýkávají vaše fotky a automaticky je identifikují a katalogizují.

Celé roky jsem fungoval úplně stejně jako jistě většina z vás. Vyrazil jsem na dovolenou, zaplnil kartu fotoaparátu hromadou fotek, no a po návratu zabil několik večerů jejich vylepšováním, doplňováním popisných informací a konečně pečlivou katalogizací typicky v adresáři 2007/08/Vysoké Tatry.

Čas od času jsem všechno vypálil na CD (z nichž jsem po letech nepřečetl ano jedno), později na DVD, ještě později na externí disk či NAS a nakonec na některou z těchto webových galerií. Já se v tom roce 2006 stejně jako mnozí další rozhodl právě pro Picasa Web Albums.

Toto adresářové dogma, o kterém jsem se dvacet let domníval, že jej nemůže ohrozit žádná jiná síla ve vesmíru, naboural až vcelku běžný nedostatek času člověka v pracovním procesu. A tak místo toho, abych po dovolené strávil tři večery katalogizací 987 západu Slunce kdesi nad Jadranem, zůstávaly fotografie na SD kartě s tím, že k tomu sednu až někdy jindy.

Cena SD karet klesala, jejich kapacita naopak rostla, a pak Google ukázal svoje Photos.

Konec ruční katalogizace

Photos, jejichž největší zbraní rozhodně nebyla velikost bezplatného úložiště, ale textové políčko, které fungovalo stejně jako to z velkého vyhledávače. Stačilo do něj napsat Alpy 2005 a vyskočily na mě všechny snímky z březnových italských Dolomit.



Na fotkách jsou sníh s skály, pocházejí z března 2005, tak to asi budou ty jeho Alpy

A to všechno, aniž bych ty fotky kdykoliv a jakkoliv katalogizoval, abych pro ně vytvořil album s názvem Alpy, nebo toto slovíčko použil v metadatech fotografií. Stačilo jednoduše to, že byly na snímcích skutečně zasněžené sjezdovky a dostatečně vysoké skalnaté štíty, aby se neuronky Googlu s akceptovatelnou chybovostí samy dovtípily, že právě tak asi vypadají Alpy, které právě teď hledám.

Jediné, co jsem tehdy udělal, bylo to, že jsem sebral tu zatracenou SD kartu, na kterou jsem neměl roky čas, přetáhl všechny fotky do Google Photos a počkal několik dnů, ať datacentrum kdesi v cloudu ukáže svoji magii.

Automaticky katalogizované osoby

Zpočátku byla tato automatika poměrně pasivní, jak si ale byl Google stále jistější rozpoznávacími algoritmy, začal přidávat ještě něco mnohem důležitějšího: automatické katalogy. Ono je totiž sice hezké, že jsem ve vteřině dohledal fotky ze staré zimní lyžovačky v Itálii, jenže jsem musel vědět, co potřebuji skutečně dohledat. A kdo z vás má přehled, kdy, kde a s kým byl v posledních dvaceti letech, že?



Google Fotky dohledají Davida Polesného nehledě na to, jestli je to dokonalé selfie, jestli je to jen v záběru videa, na malé miniatuře na snímku obrazovky, anebo ze sebe zrovna udělá ženu či šéfredaktorskou prací zničeného staříka

Fotky se proto nejprve naučily katalogizovat různé osoby a s drobnou pomocí sledovat i jejich kontext – biologický růst. Ví tedy, že já jsem já, nehledě na to, jestli to bude moje Já z roku 1991, anebo mé poněkud zpustlejší a prací zničené Já o třicet let později.



Algoritmy Googlu mě dohledaly napříč časem a nehledě na kvalitu snímku. Jen jsem jim tu a tam pomohl, když se mě zeptaly, zdali to mladší Já patří opravdu mně.

Automaticky katalogizovaná místa

Po osobách postupně přibyla Místa, takže se jedním klepnutím mohu podívat na virtuální alba všech pořízených snímků z Brna, Prahy, z chalupy na Velkém klikovském rybníku v srdci České Kanady, jedním kliknutím se přesunu do Vysokých Tater, do Liberce, nad grónský pevninský ledovec nebo třeba na bulharské Slunečné pobřeží.



Fotky rozpoznaly polohu podle názvu fotek, GPS, ale pokoušejí se ji odhadnout i analýzou obrazu, což funguje zejména u snímků známých turistických destinací.

To vše, aniž bych si musel pamatovat, že jsem tam všude opravdu kdysi byl.

Automaticky katalogizované věci

A nakonec se Fotky naučily hledat také Věci, takže se mohu podívat na Svatby na všechny rodinné Narozeniny, na radostné chvíle strávené se sklenkou v Baru, na Zámky, Mrakodrapy, Jídlo, Koncerty…



Co na těch fotkách vlastně je, aniž bych to zkoušel sám dohledat

Stručně řečeno, byť to Fotky stejně jako všechny ostatní galerie umožňují, až na pár výjimek pro potřeby sdílení s přáteli a rodinou jsem přestal mít potřebu vytvářet jakákoliv ruční alba, protože každé pseudoalbum vytvořím prostým dohledáním toho, co zrovna chci vidět.



Ahoj, pamatujete, jak jsme si před třinácti lety pronajali Bavarii a propluli Jadran? Počkejte, za okamžik to dohledám v té hromadě tisíců ručně nesetříděných fotografií.

Komplexní a ruční katalogizace fotek, která pro mě byla alfou a omegou už od prehistorických dob raných verzí legendárního ACDSee a XnView, je dnes pro mě už jakási zapomenutá minulost, kterou nepotřebuji. Věřím, že na tom bude mnoho fotografů na Google Photos velmi podobně.

Automaticky katalogizované dokumenty

Evoluce automatického třídění ve Fotkách nicméně pokračuje i nadále, a tak nově přibyly také Dokumenty. Zatím je najdete pouze v mobilní aplikaci, a jak už název napovídá, postarají se o katalogizaci vyfocených Dokumentů, Podpisů, Obalů knih, Pasů, Vizitek, Ručně psaných textů a nechybí ani Přání či Pohlednice nebo třeba poznámkové papírky nalepené všemožně a monitorech a nástěnkách – Post-ity.



Zatím nejnovější vyhledávání dokumentů na fotografiích

Abych pravdu řekl, jen díky nim jsem našel jeden dávný a zcela zapomenutý web, který jsem si na jeden z těchto papírku napsal, papírek později vyfotil a ještě později nešťastně vyhodil při úklidu stolu. Bez automatické inventury ze strany Googlu bych jej už nikdy nedohledal, protože bych ani s pomocí A.I. netušil, jak jej mám přesně dohledat – na co se mám ptát.



Fotky se nově pokoušejí na fotkách dohledat třeba i podpisy, což se hodí u skenů nejrůznějších dokumentů, dokladů a smluv

Umí to i ostatní, náskok Googlu je ale velký

S rozpoznáváním obsahu fotografií si samozřejmě hrají i další – vždyť to samé přece umí také OneDrive od Microsoftu, Apple, celé roky si s tím hraje Adobe a ostatní, ovšem povětšinou se omezují jen na rozlišování osob a základních objektů a míst – o takto pestré automatické katalogizaci nemluvě.

Vyzkoušel jsem hromadu alternativ k možnému přechodu, nicméně jsem nenašel ani jednu, která by nabízela opravdu to samé a s příslibem, že ji bude autor dále rozvíjet stejnou vervou jako Google, protože v jeho případě je pokročilá indexace všech, všeho, vždy a všude principiální podstatou jeho obchodního DNA. V dobrém i ve zlém.

Stack jako ochutnávka Google Disku zítřka?

Podle některých pozorovatelů přitom stejná koncepce časem čeká i samotné úložiště Disk. I ten se totiž po letech u mnohých plní dalšími stovkami a stovkami dokumentů, jejichž ruční katalogizace přestává být v silách běžného smrtelníka z masa a kostí.

Pokud si tedy Google hraje s automatickou katalogizací fotografií a v rámci technologických možností roku 2021 mu to jde relativně dobře, nabízí se otázka, kdy něco takového nabídne i pro kancelářské dokumenty a vlastně cokoliv, co jste kdy v počítači přetáhli do složky Disk Google.



Vyfoť to, my to rozpoznáme a zařadíme

Není to přitom jen zbožné přání, inženýři z Mountain View se tomu už totiž věnují. Krásným příkladem, který však zatím není dostupný pro uživatele mimo USA, je experiment Stack z alphabetího inkubátoru Area 120.

Stack je na první pohled jen další mobilní skener dokumentů, které vyvíjí také Microsoft, Adobe a další. Jenže je postavený právě nad úložištěm Drive. To znamená, že mobilem vyfotíte třeba účtenku, Stack rozpozná, co se na ní nachází, převede ji na dokument, uloží na Disk a konečně automaticky katalogizuje.



Automatická katalogizace na Stacku

Po čase tedy ve Stacku najdete automatický chlívek s účtenkami a všemožnými dalšími automaticky rozpoznanými dokumenty podle jejich skutečného obsahu.

Tak nějak by mohla vypadat budoucnost webových úložišť podle Googlu, ať už to budou fotografie či cokoliv jiného, co mu svěříte a dáte mu právo k tomu, aby to stejně jako snímky z dovolené přežvýkali jeho softwaroví roboti z datacenter.