Červnová aktualizace přináší i nepřináší Moment 3 pro Windows 11. Microsoft opravil skoro stovku děr

Červnové aktualizace z Redmondu jsou venku. Jak jsme několikrát předeslali, jde o poslední zastávku Windows 10 verze 21H2 v edicích Home, Pro, Pro Education a Pro for Workstations. To je pro tento měsíc z hlediska politiky ukončování životních cyklů produktů od Microsoftu všechno. Desítky vstupují do poslední životní fáze a zbývá jim verze 22H2 a žádná další nebude.

Červen je rovněž důležitým milníkem pro Windows 11 verze 22H2, protože příslušná servisní aktualizace v sobě obsahuje součásti toho, čemu Microsoft interně říká Moment 3. Poprvé je mimo testovací okruhy obsáhla volitelná aktualizace z konce května, červnová a povinná však tohle všechno obsahuje také.

Na seznamu změn ovšem Microsoft uvádí minimum novinek, protože reálně většinu z nich ještě nezapíná. Ne plošně. Můžete tomu pomoct aktivací nové předvolby v nastavení Windows Updatu. Během konference Build ostatně předeslal, že všechny nové funkce všem zapne až volitelná aktualizace, jež vyjde před koncem června. Do té doby to tedy bude trochu vabank.



Článek s přehledem všech známých novinek v Momentu 3 jsme vám už nabídli, tak se nebudeme opakovat. Seznam změn na webu podpory u aktualizace pro Windows 11 22H2 uvádí pouze dvě položky:

V Nastavení u svého účtu uvidíte celkovou kapacitu OneDrivu.

Podporován je standard Bluetooth Low Energy Audio.

Zbytek funkcí může být zapínán nahodile, jak jsem už nastínil. Teď konečně tradiční přehled, který se nám značně ztenčil. Microsoft 13. června vypustil následující aktualizace pro spotřebitelské edice svých operačních systémů:

KB5027231 pro Windows 11 verze 22H2 (sestavení 22621.1848),

KB5027223 pro Windows 11 verze 21H2 (sestavení 22000.2057),

KB5027215 pro Windows 10 verze 21H2 a 22H2 (sestavení 19045.3086).

Dohromady Microsoft ve Windows a přidružených produktech opravil 95 dílčích zranitelných míst.

Známé problémy s aktualizacemi

Windows 11 22H2

Konfigurace systému pomocí balíčků PPKG může selhat. Domácností se to typicky nedotkne. Použití Windows Autopilotu by mělo být v pořádku.

Windows 11 21H2

Aktualizace narušuje funkčnost některých nástrojů třetích stran, které upravují prostředí Windows. Týká se nástrojů jako ExplorerPatcher a StartAllBack. Pokud je chcete používat, musíte je aktualizovat, případně je před aktualizací odinstalujte. Po aktualizaci nenastartují, způsobují pády Průzkumníku apod.

Windows 10 21H2/22H2

Ve Windows nainstalovaném z ručně upraveného instalačního média byl odstraněn starý Edge, nemusel však být automaticky nahrazen novým prohlížečem. Takovým případům předejdete tak, že ještě před integrací servisní kumulativní aktualizace Windows do média integrujete Servicing stack update z 29. března 2021 či novější.

Microsoft shrnuje změny, které do Windows 11 přináší aktualizace KB5027231:

